Anton Danyluk über seinen Kampf mit Drogen und Depressionen

Anton Danyluk, bekannt aus Love Island, hat in einem emotionalen Video offen über seine dunklen Zeiten nach dem Verlassen der Show im Jahr 2019 gesprochen. Der Realitystar enthüllte in dem Clip, der Teil seiner neuen Social-Media-Serie "My Life" ist, dass er nach seinem Umzug nach Marbella in einen gefährlichen Party-Lifestyle geriet, der ihn in Alkoholexzesse und Drogenmissbrauch trieb. In einem besonders düsteren Moment nahm Anton sogar bewusst eine gefährliche Menge Drogen in der Hoffnung, nicht mehr wach zu werden. Als er am nächsten Tag dennoch aufwachte, fragte er sich verzweifelt: "Warum zur Hölle bin ich immer noch hier?"

Sein emotionales Geständnis begann Anton mit den Worten: "Ich habe eine Million Follower, aber ich habe mich noch nie so allein gefühlt." Mit seinen Videos möchte der TV-Star Bewusstsein für psychische Gesundheit schaffen – denn trotz seiner scheinbar erfolgreichen Karriere als Fitnessunternehmer und Influencer fühlte sich der 30-Jährige leer und orientierungslos. Er beschreibt, wie die Erwartungen der Öffentlichkeit und der Druck nach seiner "Love Island"-Zeit ihn an seine Grenzen brachten. Heute, nachdem er seine Krise überwunden hat, will Anton seine Erfahrungen nutzen, um anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen und ihnen zu zeigen, dass es immer einen Ausweg gibt.

Anton öffnet sich nicht nur über seine mentalen Probleme, sondern spricht auch offen über andere persönliche Herausforderungen – wie das Ende seiner Beziehung mit Influencerin Georgia Harrison. Im Podcast "What's the Crack?" sprach der Influencer offen mit seiner Mutter Sherrie über die Trennung und stellte klar, dass es entgegen den Spekulationen nicht die räumliche Entfernung war, die zu ihrem Beziehungsende führte, sondern der fehlende "romantische Funke".

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / georgialouiseharrison "Love Island"-Star Anton Danyluk und Georgia Harrison