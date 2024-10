Fußballer George Baldock (31) wurde tot im Pool aufgefunden

Der plötzliche Tod des Fußballstars George Baldock (✝31) hat die Sportwelt erschüttert. Der Verteidiger von Panathinaikos wurde am Abend des 9. Oktober leblos in einem Swimmingpool in seinem Zuhause in Glyfada, einem südlichen Vorort von Athen, gefunden. Rettungskräfte versuchten vor Ort noch eine Wiederbelebung, doch all ihre Bemühungen blieben erfolglos. Um 22 Uhr Ortszeit wurde der Brite für tot erklärt. Die Behörden, die der Nachrichtenagentur Reuters Auskunft gaben, schlossen ein Verbrechen aus, haben aber bislang noch keine genaue Todesursache bekannt gegeben.

Der Schock über seinen plötzlichen Tod sitzt bei seinen Weggefährten tief. Auf X meldete sich bereits sein vorheriger Fußballklub Sheffield United, für den er ganze sieben Jahre auf dem Rasen stand. "Der Sheffield United Football-Club ist schockiert und sehr traurig über das Ableben des ehemaligen Spielers George Baldock", hieß es in dem Statement seiner damaligen Mannschaft. In dieser schwierigen Zeit wünscht sein einstiger Fußballklub vor allem seiner Familie und seinen Freunden viel Kraft und spricht sein aufrichtiges Beileid aus.

George Baldock hatte sich erst kürzlich dem griechischen Profi-Fußballverein angeschlossen, nachdem er im Mai von Sheffield United aus England gewechselt war. Aufgrund seiner griechischen Wurzeln hatte Baldock bereits in über einem Dutzend Länderspielen für Griechenland gespielt. Seit seinem Wechsel zu Panathinaikos stand er jedoch nur in vier Spielen auf dem Platz. Zuvor hatte er seine Karriere in den unteren Ligen Englands begonnen, unter anderem bei Oxford United und den MK Dons, bevor er 2017 zu Sheffield kam und dort sieben Jahre verweilte.

Anzeige Anzeige

Getty Images George Baldock, Profisportler

Anzeige Anzeige

Getty Images Fußballer George Baldock im Juli 2023

Anzeige Anzeige