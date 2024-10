Sexy Look: Model Arabella Chi strahlt auf dem Red Carpet

Nichts für Frostbeulen! Realitystar Arabella Chi trotzt der Kälte mit ihrem Look auf der Filmpremiere von "Smile 2", die vor wenigen Tagen in London gefeiert wurde. Dabei präsentierte sie sich in einem roten, rückenfreien Neckholder-Kleid, das einen Blick auf ihren Sideboob gewährte, auf dem roten Teppich. Zum Outfit kombinierte sie goldenen Schmuck und ein neutrales Make-up, während ihre blonden Haare in sanfte Wellen gestylt wurden. Passend zum Schmuck trug Arabella goldene High Heels und eine gleichfarbige Tasche.

Die Love Island-Granate zeigte sich mutig vor den Plakaten des Horrorfilms, der laut Cast-Mitglied Kyle Gallner "so blutig und ekelhaft" sein soll – das verriet er gegenüber The Hollywood Reporter. Nach dem Überraschungserfolg des ersten Teils, der weltweit knapp 200 Millionen Euro einspielte, wundert die Fortsetzung nicht. Die Stars des Films, Naomi Scott (31) und Lukas Gage (29) waren ebenfalls auf dem roten Teppich zu sehen – sie strahlten in schwarz-weißen Ensembles um die Wette.

Arabella wurde 2019 durch die fünfte Staffel der britischen "Love Island"-Ausgabe bekannt. Mittlerweile arbeitet sie als Influencerin und Model und spielte sogar in einigen Hollywood-Filmen mit – unter anderem als Amazone in "Justice League" und in Wonder Woman an der Seite von Jason Momoa (45). Auch im echten Leben hängt sie mit den Weltstars ab: Während sie auf Ibiza lebte, wurde Arabella oft auf der Jacht von Leonardo DiCaprio (49) gesehen.

Lukas Gage und Naomi Scott, Oktober 2024

Arabella Chi, Influencerin

