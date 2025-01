Arabella Chi verrät das Geschlecht ihres ungeborenen Babys

Die Reality-TV-Persönlichkeit Arabella Chi hat das Geschlecht ihres Babys bekannt gegeben. Auf Instagram teilt sie einen süßen Zusammenschnitt der Gender-Reveal-Party – für die ihre Wohnung extra in Rosa und Hellblau dekoriert ist. Neben einer Torte und Babyfläschchen liegen sogar die Ultraschallfotos des Babys. Der letzte Clip des Zusammenschnitts zeigt den spannendsten Moment: Sie und ihr Freund Billy Henty stehen sich mit schwarzen Ballons gegenüber und lassen diese dann gemeinsam platzen. Aus den Ballons fliegt rosafarbenes Konfetti, Arabella und ihr Partner erwarten somit ein Mädchen!

Unter dem Videoclip teilt Arabella ihre Freude. Sie schreibt: "Wir können es kaum erwarten, unsere kleine Prinzessin willkommen zu heißen." In den Kommentaren zeigen sich die Fans und Freunde total begeistert. "Ich bin so unglaublich aufgeregt", schreibt eine Freundin. Auf die Veröffentlichung des Geschlechts folgen außerdem etliche Glückwünsche. Eine Followerin freut sich besonders darüber, dass Arabella ein Mädchen erwartet. Sie schreibt: "Eine Mutter für ein Mädchen zu sein, ist einfach das Allerbeste. Du wirst für immer eine Freundin haben. Herzlichen Glückwunsch."

Die Reaktionen der Fans sind durchweg positiv – zuvor spannte die Beauty ihre Follower auch ganz schön auf die Folter. Diese Woche verriet sie ihren Fans zuerst, wie weit ihre Schwangerschaft schon fortgeschritten sei. In ihrer Instagram-Story verkündete die Influencerin: "Halbzeit meiner Schwangerschaft und 20 Wochen des Wachsens und Liebens von dir und ein Leben lang noch vor uns." Die Love Island-Berühmtheit befindet sich derzeit also in der 20. Schwangerschaftswoche. Ihren Babybauch präsentiert sie den Fans immer wieder auf Social Media. Teilweise posiert sie mit dem Bauch auch in sexy Dessous.

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Januar 2024

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Unternehmer und Realitystar

