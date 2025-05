Model Arabella Chi strahlt hochschwanger auf Filmpremiere

Arabella Chi sorgte am Donnerstagabend auf der Premiere des Films "Mission: Impossible – Dead Reckoning Teil 2" in London für einen glamourösen Auftritt. Die ehemalige britische Love Island-Teilnehmerin, die ihr erstes Kind mit ihrem Partner Billy Henty erwartet, präsentierte dabei stolz ihren Babybauch – und das nur eine Woche vor ihrem errechneten Geburtstermin. In einem eleganten cremefarbenen Midi-Kleid mit raffiniertem Seitendetail und hochgeschlossenem Kragen zeigte sich die 34-Jährige stilsicher. Goldschmuck, eine schicke Handtasche und weiße Stilettos rundeten ihren Look ab.

Arabella, die ihre Fans regelmäßig über ihre Schwangerschaft informiert, stellte zuletzt in den sozialen Medien ihre vorbildliche Fitnessroutine zur Schau. Trotz ihres fortgeschrittenen Zustands fühlt sich die werdende Mutter durch ihr zweimal wöchentliches Training fitter denn je, wie sie auf Instagram verriet. Angepasst an ihre Bedürfnisse hat sie mit Unterstützung ihres Trainers ein pränatales Fitnessprogramm absolviert, von dem sie sehr begeistert ist. Gleichzeitig bereitet sie sich mental auf die Geburt ihrer Tochter vor und genießt die Vorfreude auf ihr neues Kapitel als Mutter.

Für Arabella hat die Schwangerschaft eine besonders emotionale Bedeutung: Sie leidet am sogenannten polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS), einer hormonellen Störung, die die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Der Gedanke, möglicherweise keine weiteren Kinder bekommen zu können, macht die Erwartung ihrer Tochter zu einem besonderen Geschenk. Die britische Influencerin sieht die kleine Familie mit Billy als großen Segen an. In Interviews zeigte sie sich dankbar und teilte ihre Freude mit der Öffentlichkeit – ihre Schwangerschaft sei "magisch" und ein kleines Wunder, das sie bald mit ihren Fans auf Instagram feiern möchte.

Getty Images Arabella Chi bei der Filmpremiere von "Mission: Impossible - The Final Reckoning"

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, April 2025

