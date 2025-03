Arabella Chi zeigt stolz ihren wachsenden Babybauch in Dubai

Arabella Chi verzaubert ihre Fans mit traumhaften Schnappschüssen aus ihrem Urlaub in Dubai. Die britische Love Island-Bekanntheit strahlt auf ihren neuesten Instagram-Fotos in einem cremefarbenen Bikini, der ihren wachsenden Babybauch perfekt in Szene setzt. Komplettiert wird ihr Look durch ein passendes Strandshirt, schicke Sonnenbrillen und bronzefarbenes Make-up. Gemeinsam mit ihrem Partner Billy Henty genießt die werdende Mutter offensichtlich die Zeit in der Sonne. Im Dezember verkündete sie ihre Schwangerschaft und verriet, dass sie im Mai eine Tochter erwartet.

Arabella hat in der Vergangenheit offen darüber gesprochen, wie besonders diese Schwangerschaft für sie ist. Die TV-Persönlichkeit leidet nämlich an polyzystischem Ovarialsyndrom (PCOS), einer hormonellen Störung, die oft mit Unfruchtbarkeit und erhöhtem Risiko für Komplikationen einhergeht. Sie selbst beschrieb die Nachricht ihrer Schwangerschaft als "magisch" und betonte: "Mit meinem PCOS weiß ich nicht, ob ich noch weitere Kinder bekommen kann, daher ist sie etwas ganz Besonderes." Arabella und Billy, die sich nach ihrer Rückkehr von "Love Island All Stars" 2022 kennenlernten, könnten kaum glücklicher sein. Auch Billy freut sich riesig über sein Vaterglück: "Ich kann es kaum erwarten, ein Mädchenpapa zu sein."

Die Reise zu ihrem persönlichen Glück war nicht immer einfach für Arabella. Die gebürtige Londonerin suchte mehrfach in Reality-Shows nach der großen Liebe, doch ihre Zeit in der "Love Island"-Villa war von kurzen Romanzen und schnellen Abschieden geprägt. Erst nach ihrer letzten Teilnahme 2022 fand sie mit Billy ihren "Für immer-Partner", wie sie ihn liebevoll nennt. Mit ihm erfüllte sich der lang gehegte Wunsch der 34-Jährigen, eine eigene Familie zu gründen. Arabella betont, dass sie gelernt habe, dem Timing ihres Lebens zu vertrauen: "Alles geschieht so, wie es sein soll." Die beiden traten vergangenen Oktober erstmals als Paar in die Öffentlichkeit und genießen seither ihr gemeinsames Liebesglück.

Instagram / arabellachi Arabella Chi, Model

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Unternehmer und Realitystar

