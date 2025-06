Arabella Chi teilt Einblicke in erste Momente mit Baby Gigi

Arabella Chi, bekannt aus britischen Reality-TV-Shows, schwebt derzeit im puren Familienglück. Vor wenigen Tagen wurde sie erstmals Mutter und kann ihr Glück nun kaum zügeln. Auf Instagram teilt die frisch gebackene Mama jetzt bezaubernde Einblicke in die ersten Stunden mit ihrer Tochter Gigi. Ein Bild zeigt Arabella zum Beispiel im Krankenhausbett, die kleine Gigi fest im Arm, während ihr Partner Billy Henty ihr zärtlich einen Kuss auf die Stirn gibt. Auf weiteren Aufnahmen sieht man die junge Familie bereits zu Hause und sogar bei einem ersten gemeinsamen Cafébesuch. Zu den Bildern schreibt Arabella gerührt: "Verliebt in dieses kleine Leben."

Die Instagram-Beiträge laden die Fans ein, einen Blick in das intime und freudige Alltagsleben des Trios zu werfen. Arabella scheint sich in ihrer neuen Rolle wohlzufühlen. Auch der Name des kleinen Familienmitglieds – Gigi Harper Henty – kommt bei ihren Anhängern gut an. Besonders rührend ist der Gedanke, wie die Familie nun erste gemeinsame Meilensteine erlebt. Ganz entspannt zeigt sich die Influencerin im Kreise ihrer kleinen Familie, die mittlerweile auch das neue Familienheim in Beschlag genommen hat. Die Fangemeinde zeigt sich begeistert von den Einblicken und beglückwünscht Arabella und Billy zu diesem Lebensereignis.

Das Schicksal hat Arabella und Billy nun zu glücklichen Eltern gemacht. Das Paar hatte Ende Mai die Geburt von Gigi Harper bekannt gegeben und dabei auch erste Details verraten. Arabella, die ihre TV-Karriere vor allem durch ihre Teilnahme an Formaten wie Love Island gestartet hat, lebte in den vergangenen Jahren ein schillerndes Leben. Doch neben dem Blitzlichtgewitter schien sie stets eine Sehnsucht nach einem erfüllten Privatleben zu verspüren. Mit ihrer kleinen Familie scheint sie diesen Traum jetzt verwirklicht zu haben.

Instagram / arabellachi Arabella Chi und ihr Baby, Juni 2025

Instagram / arabellachi Arabella Chi mit ihrem Partner und ihrem Baby Gigi, Juni 2025

