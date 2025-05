Arabella Chi möchte Geburt nicht ohne ihren Freund erleben

Arabella Chi fiebert der Geburt ihres ersten Kindes entgegen – und muss sich dabei aktuell in Geduld üben. Während ihr Freund Billy Henty geschäftlich in Los Angeles unterwegs ist, gibt die ehemalige Love Island-UK-Teilnehmerin alles, um ihre kleine Tochter noch etwas in sich zu behalten. "Mein Freund Billy ist gerade in L.A. – also versuche ich, sie bei mir zu behalten, bis er zurückkommt. Ich habe kleine aufmunternde Gespräche mit der Kugel geführt", verriet Arabella im Gespräch mit Mirror. Die werdende Mutter ist von ihrem Stichtag nun weniger als drei Wochen entfernt und befindet sich im Endspurt der Schwangerschaft.

Die Umstellung auf den bevorstehenden Mamaalltag fällt dem Model dabei nicht ganz leicht. Arabella gesteht, dass sie noch mitten in den Vorbereitungen steckt und das Packen der Kliniktasche gerade erst begonnen hat. Bei einer kürzlichen Untersuchung hieß es zudem, das Baby sitze "sehr tief", was die Vorfreude, aber auch die Nervosität steigen lässt: "Es ist irgendwie beängstigend, ich versuche noch nicht so viel an die Geburt zu denken", beschreibt die TV-Bekanntheit ihre Gefühlslage. Trotz wachsender Aufregung bleibt sie aber positiv: "Ich sage mir auch immer wieder: 'Am Ende hast du das Baby. Das ist es alles wert. Es ist ja nicht so, dass du umsonst drückst und Schmerzen hast.'"

Ihre Schwangerschaft verkündete Arabella Ende letzten Jahres mit einem emotionalen Video auf Instagram. In dem Clip präsentierte die werdende Mama erstmals ihren wachsenden Babybauch und schwärmte überglücklich: "Träume werden wahr... Baby Henty kommt im Mai 2025. Du erfüllst jetzt schon unsere Herzen und wir können es kaum erwarten, dich kennenzulernen." Mit dem Kindsvater Billy ist sie seit März 2024 liiert. Publik machten die zwei ihre Beziehung jedoch erst im Oktober 2024, nur einen Monat bevor die beiden schließlich die Babynews ausplauderten.

Instagram / arabellachi Arabella Chi, Realitystar

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Februar 2025

