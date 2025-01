Arabella Chi zeigt ihren wachsenden Babybauch im Bikini

Arabella Chi, bekannt aus Love Island, erwartet zusammen mit ihrem Freund Billy Henty ihr erstes Kind. Die 33-Jährige präsentierte ihren wachsenden Babybauch in einem weißen Bikini während eines entspannten Spa-Tages, den sie mit ihrer Mutter im Champneys Spa in Hertfordshire verbrachte. In einer Instagram-Story zeigte sie sich mit einem Buch in der Hand und schrieb dazu: "Entspannender Wellness-Abend mit Mama und dem Prinzessinnenbauch." Erst vor wenigen Tagen hatte Arabella in einem emotionalen Video auf Instagram enthüllt, dass sie und Billy ein Mädchen erwarten.

Das liebevoll gestaltete Gender-Reveal-Video zeigte private Momente des frisch verliebten Paares, darunter Details der Feier mit rosa und blauen Dekorationen sowie eine Torte mit der Aufschrift "Oh Baby". In einer Schlüsselszene platzen Arabella und Billy schwarze Ballons, aus denen rosafarbenes Konfetti strömt – sie erwarten eine kleine Tochter. Die Freude des Paares könnte nicht größer sein: Bereits im letzten Monat hatte Arabella ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und bei romantischen Strandbildern im Sand die Worte "Mai 2025" als Hinweis auf den Geburtstermin geschrieben.

Für Arabella ist es nach eigenen Worten der Beginn eines lang ersehnten Traums, endlich ihre "Märchen"-Familie zu gründen. Nach einer schwierigen Phase und unglücklichen Beziehungen scheint sie in Billy den Partner gefunden zu haben, mit dem sie sich eine Zukunft vorstellen kann. Der Unternehmer ist Mitgründer eines Unternehmens für regenerative Medizin und reist für seine Arbeit um die Welt – ein Lebensstil, der auch Arabella sehr zugutekommt. Auf Instagram teilte das Paar in den letzten Monaten Einblicke in romantische Reisen und besondere Momente, die ihre Verbundenheit zeigen. Ihre Beziehung hatten sie erst im Sommer offiziell gemacht, wenige Monate vor den Baby-News, die beide nun überglücklich zelebrieren.

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Januar 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / arabellachi Billy Henty und Arabella Chi, Unternehmer und Realitystar

Anzeige Anzeige