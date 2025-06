So hat sich das Leben von Neu-Mama Arabella Chi verändert

Arabella Chi hat kürzlich ihr erstes Kind zur Welt gebracht – die kleine Gigi Harper Henty, die am 20. Mai das Licht der Welt erblickte. Die 34-jährige Influencerin und ihr Partner, der Geschäftsmann Billy Henty, sind überglücklich über ihr neues Familienmitglied. "Ich sehe sie an und denke mir: Ich habe dieses kleine Wunder erschaffen. Ihre kleinen Ohren, ihre langen Wimpern, die Art, wie sie sich bewegt – es ist einfach magisch", schwärmt Arabella im Interview mit Mirror. Unterstützung erhielt sie während der Geburt von ihrer Mutter, fünf Hebammen und natürlich Billy, der sie rührend begleitete und die emotionalen Momente für ihre kleine Familie festhielt.

Die Wahl des Namens für ihre Tochter sorgte zunächst für Diskussionen, da Arabellas Vorliebe für ausgefallene Namen auf Billys Liebe zu klassischen Optionen traf. Schließlich fiel die Wahl jedoch auf den Namen Gigi, der zufällig ins Gespräch kam. Arabella beschreibt ihre Tochter als das Ebenbild ihres Vaters, betont jedoch, wie sehr sie die gemeinsamen Momente mit ihr genießt, insbesondere die ruhigen Morgenstunden. Der Alltag ist für die Neu-Mama eine Herausforderung, geprägt von wenig Schlaf und der ständigen Pflege ihrer Tochter, doch sie findet langsam einen Rhythmus und gönnt sich auch Zeit für sich selbst.

Das Familienglück von Arabella und Billy entwickelte sich in Windeseile. Erst im vergangenen Jahr machten sie ihre Beziehung öffentlich und teilten nur wenige Monate später die frohe Botschaft ihrer Schwangerschaft. Schon vorher gewährte Arabella ihren Fans Einblicke in ihre erste Zeit als Mutter, indem sie bezaubernde Bilder von Gigi auf Instagram teilte – inklusive eines ersten Familienausflugs. Für Arabella ist Gigi alles, und sie möchte die enge Bindung, die sie zu ihrer eigenen Mutter hat, auch an ihre Tochter weitergeben. "Es ist das Schönste, was ich je erlebt habe", sagt sie über ihre neue Rolle als Mutter.

Instagram / arabellachi Arabella Chi bei der Geburt ihres Babys, Mai 2025

Instagram / arabellachi Arabella Chi mit ihrem Partner und ihrem Baby Gigi, Juni 2025

