Ist "Hochzeit auf den ersten Blick"-Melissa auf Männersuche?

In der Vergangenheit klappte es bei Melissa mit der großen Liebe nicht. Bei Hochzeit auf den ersten Blick heiratete sie den Kandidaten Philipp (37), ließ sich jedoch wieder scheiden. Und auch ihre Beziehung danach war nicht für die Ewigkeit bestimmt. Doch wie sieht es derzeit im Liebesleben der TV-Persönlichkeit aus? Das offenbarte sie jetzt in ihrer Instagram-Story. "Ich würde nicht sagen, dass ich aktiv auf Männersuche bin, denn so wie es gerade ist, bin ich happy", verriet sie.

Demnach genießt die einstige Teilnehmerin der beliebten Datingshow wohl ihr Leben als Single – was jedoch nicht bedeutet, dass sie die Liebe aufgegeben hat. "Ab und an findet man mich auf einer Dating-Plattform, denn langfristig gesehen habe ich noch Hoffnung, den Mann fürs Leben kennenzulernen", gestand Melissa. Sie setze sich aber nicht unter Druck. "Alles kommt mit der Zeit!", meinte sie abschließend.

Bei "Hochzeit auf den ersten Blick" schien Melissa zunächst den Richtigen gefunden zu haben: Das Paar ging rund zwei Jahre gemeinsam durchs Leben und bekam einen gemeinsamen Sohn. Nach ihrem Ehe-Aus mit Philipp fand sie eine neue Liebe – die jedoch ein schlimmes Ende nahm. Der Ex der Reality-TV-Kandidatin wurde ihr gegenüber handgreiflich. Anfang des Jahres gab sie im Netz einen Einblick in ihre Gefühlslage nach der Trennung. "Es tut phasenweise immer noch ziemlich weh, als würde es einen innerlich zerreißen. Jedoch ist für mich klar, dass es kein Zurück gibt und dieser Mann nichts in unserem Leben zu suchen hat", betonte sie.

Melissa, einstige Teilnehmerin von "Hochzeit auf den ersten Blick", Dezember 2023

Philipp und Melissa mit ihrem Sohn im September 2021 in Hamburg

