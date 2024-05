So bemerkte "Hochzeit auf den ersten Blick"-Mel Depressionen

Melissa machte vor wenigen Wochen öffentlich, dass sie an Depressionen leidet. Nun verrät die ehemalige Hochzeit auf den ersten Blick-Kandidatin, wie sie das überhaupt herausgefunden hat. In ihrer Instagram-Story schreibt sie: "Es war ein schleichender Prozess. Es fing damit an, dass mir die einfachsten Sachen auf einmal total schwerfielen. Ich zog mich immer mehr zurück, hatte totale Tief-Momente, in denen ich mich unglaublich innerlich zerrissen gefühlt habe." Irgendwann habe sie realisiert, dass das nicht mehr normal sei und sei zum Arzt gegangen.

Einen konkreten Auslöser für ihre Depressionen kann Melissa nicht benennen. "Jedoch denke ich, dass das schon zurückzuführen ist auf das, was ich alles in den letzten Jahren durchgemacht habe", erklärt die Erzieherin. Die Trennung von ihrem TV-Ehemann Philipp (37) war zum Beispiel in einer öffentlichen Schlammschlacht geendet. Danach hatte sie zwar neue Beziehungen, doch auch diese waren nicht für die Ewigkeit. Vor wenigen Monaten berichtete Melissa, Opfer häuslicher Gewalt geworden zu sein.

Um die Krankheit zu besiegen, möchte die Niedersächsin professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Sie habe jedoch Schwierigkeiten, einen freien Therapieplatz zu finden. Daher sei es ihr umso wichtiger, auf das Thema aufmerksam zu machen. Außerdem betonte sie in einem früheren Instagram-Beitrag: "Ich möchte es nicht mehr verheimlichen und mich verstecken und ich möchte den Kampf gegen die Depression gewinnen."

Melissa, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Teilnehmerin 2019

Melissa, ehemalige "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin

