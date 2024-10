Schauspieler Connor Swindells hat seine Amber geheiratet

Connor Swindells (28) und Amber Anderson haben sich das Ja-Wort gegeben! Der Sex Education-Star und die Peaky Blinders-Schauspielerin heirateten vor wenigen Tagen im Boath House in den schottischen Highlands. Wie die beiden gegenüber Vogue verraten, hat der Ort für sie eine besondere Bedeutung, da er in der Nähe von Ambers Heimat liegt. Umgeben von Familie und Freunden feierten die beiden eine romantische Zeremonie mit persönlichen Akzenten. Besonders schön: Connors Serienvater Alistair Petrie hat das Paar getraut!

Die 32-Jährige gibt gegenüber Vogue preis, dass sie fast die gesamte Hochzeit selbst geplant habe, mit etwas Unterstützung von einer Planerin in den letzten vier Wochen vor dem großen Tag. Bei der Wahl ihres Kleides entschied sie sich für ein Modell von Vivienne Westwood (✝81). "Ich wusste einfach, dass es das Richtige ist, als ich es anzog", schwärmte Amber im Interview. Wie auf den Schnappschüssen, die dem Magazin vorliegen, zu sehen ist, kombinierte die Braut das schulterfreie Satinkleid mit tüllbesetzten Handschuhen und Schmuck von Chanel. Connor fügte seinem Anzuglook eine persönliche Note hinzu, indem er Schuhe von Grenson trug, in deren Sohlen die Initialen des Paares eingraviert waren.

Wie die Britin erklärt, sei es ihr wichtig gewesen, ein Gleichgewicht zwischen einer bedeutungsvollen und zugleich entspannten Trauung zu finden. Ihr Hochzeitstag spiegelte genau dies wider und endete mit einer ausgelassenen Feier, der sogenannten Ceilidh, bei der die Gäste die Nacht auf der Tanzfläche ausklingen ließen. Am nächsten Tag trafen sich alle in einem Pub, genossen Fish und Chips und sprangen anschließend vom Pier ins Wasser. "Ich glaube, das war mein Lieblingsmoment des Wochenendes", gibt Amber zu. Sie und Connor hatten sich 2022 am Set von "Emma" kennengelernt und sind seither unzertrennlich.

Getty Images Connor Swindells und Amber Anderson im März 2023

Getty Images Connor Swindells im Juni 2023

