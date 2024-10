"Die Verräter" siegen beim Quotenrennen gegen Poldi-Spiel

Der Kampf um die Einschaltquoten war spannend, aber am Ende konnten Die Verräter Fußballer Lukas Podolski (39) ein Schnippchen schlagen. Die Auftaktfolge der zweiten Staffel der Show, die einmalig im Free-TV ausgestrahlt wurde, räumte ordentlich ab: Mit 12,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Sendung einen neuen Rekord. Nicht schlecht, wenn man bedenkt, dass letztes Jahr nur 10,8 Prozent erreicht wurden. Zeitgleich flimmerte Poldis Abschiedsspiel auf ProSieben über die Bildschirme und zog ebenfalls zahlreiche Zuschauer an, mit 9,6 Prozent Marktanteil in der zweiten Halbzeit blieb es jedoch hinter den Erwartungen zurück. Für Poldi war es sicherlich ein bewegender Abend, doch in Sachen Beliebtheit hatte die Crime-Show klar die Nase vorn.

Aber worum geht es bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!" eigentlich? Die Show ist ein spannendes Psychospiel, bei dem die teilnehmenden Promis in zwei Gruppen aufgeteilt werden – Loyale und Verräter. Der Clou dabei: Nur die Zuschauer wissen, wer zu welchem Team gehört. Die Loyalen müssen es schaffen, die Verräter zu enttarnen, um am Ende den Silberschatz von 50.000 Euro zu gewinnen. Einmal pro Tag dürfen sie einen Mitspieler herauswählen und dessen wahre Identität aufdecken. Doch die Verräter haben ihre Tricks: Sie können ihre Gegner nämlich nachts heimlich eliminieren. Spannung und Intrigen sind also vorprogrammiert! Mit von der Partie sind in diesem Jahr unter anderem: Jessica Haller (34), Marina Hoermanseder, Jimi Blue Ochsenknecht (32), Gülcan Kamps (42), Massimo Sinató (43) und Dana Schweiger (56).

Während "Die Verräter" mit Poldi und Co. um die Gunst der Zuschauer rangen, setzte das "1% Quiz" auf Sat.1 einen neuen Maßstab: Mit 13,1 Prozent Marktanteil sicherte sich die Quizshow den Titel als Quotensieger des früheren Abends in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Doch das war noch nicht alles – Promi Big Brother legte im Anschluss an die Sendung sogar noch eine Schippe drauf und erzielte starke 13,5 Prozent, während die dazugehörige "Late Night Show" mit beeindruckenden 18,1 Prozent am späteren Abend glänzte. Betrachtet man jedoch die Gesamtzuschauerzahlen, führte der "Dänemark-Krimi" im Ersten mit 5,52 Millionen Zuschauern das Feld an. Fazit: Der Abend hatte für jeden Geschmack etwas zu bieten – ob Drama, Quiz oder große Emotionen im Fußballstadion.

Instagram / lukaspodolski Fußballstar Lukas Podolski im Oktober 2024

Joyn Die "Promi Big Brother"-Bewohner 2024

