Neuer Job? Schauspieler Chris Pine veröffentlicht Kinderbuch

Chris Pine (44), bekannt als Schauspieler und Regisseur, hat sein erstes Kinderbuch mit dem Titel "Als Digz der Hund das Eichhörnchen Zurl traf: Eine kurze Geschichte über einen kurzen Schwanz" veröffentlicht. In einem exklusiven Gespräch mit People erzählte Chris, dass er hoffe, die Botschaft seiner Geschichte – Liebe und Akzeptanz trotz unserer Unterschiede – werde sowohl bei Kindern als auch bei Eltern Anklang finden. Mit seinem Werk wolle er bewirken, dass die Leser verstehen, wie wichtig Mitgefühl sei.

Chris erzählte weiter, dass die Art des Vorlesens eine große Rolle bei der Entwicklung der Buchidee gespielt habe. Er erklärte: "Ich erinnere mich, als ich ein Kind war und mich in ein Buch verliebte, ließ ich meinen Vater es immer wieder vorlesen und obwohl ich kein Vater bin, habe ich viele Eltern getroffen, die genug von Buch X hatten. Ich wollte also etwas schreiben, das auch sie immer wieder gerne lesen wollen." Die Idee zu der Geschichte kam ihm während eines Spaziergangs mit einem Freund zu Beginn der COVID-Quarantäne. "Mein Hund jagte einem Eichhörnchen hinterher, und mein Freund sagte: 'Ich kenne keine Geschichte über einen Hund, der ein Eichhörnchen jagt.' Da dachte ich: 'Ja, das stimmt'", erinnert sich Chris. So entstand die Idee zu seiner Geschichte über Digz, den Hund, und Zurl, das Eichhörnchen.

Chris, Besitzer von zwei erwachsenen Hunden und zwei Welpen, verriet auch, dass seine Kindheitslieblinge wie Beatrix Potter und "Der Wind in den Weiden" ihn zu seinem Werk inspiriert hätten und betonte, dass er "ein zeitloses Werk schaffen wollte, das die Musikalität von Dr. Seuss einfängt." Mit seinem ersten Buch hofft Chris, etwas geschaffen zu haben, das für Generationen relevant bleibt und sowohl Kindern als auch Eltern Freude bereitet.

Getty Images Chris Pine, März 2023 bei der "Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves"-Premiere

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

