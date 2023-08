Neue Flamme? Chris Pine turtelt mit Unbekannter im Urlaub!

Ist Chris Pine (42) etwa wieder in festen Händen? Der Schauspieler bandelte 2018 mit Annabelle Wallis (38) an. Doch nach vier Jahren ging die Beziehung mit der "Peaky Blinders"-Darstellerin Anfang vergangenen Jahres zu Ende. Seitdem schien der Hollywoodstar sein Single-Leben in vollen Zügen zu genießen. Bis jetzt! Chris ist gerade mit einer neuen Frau im Urlaub – und die zwei wirken ziemlich vertraut miteinander!

Paparazzi lichteten den 42-Jährigen, seine mysteriöse Begleiterin und weitere Bekannte bei einem Bootsausflug auf Sardinien ab. Die Fotos, die People vorliegen, zeigen, wie Chris und die brünette Beauty ganz entspannt auf dem kleinen Schiff sitzen. Auch eine Erfrischung im kühlen Nass gönnten sie sich und planschten zusammen im Meer: Dabei legte die Frau ganz liebevoll ihre Arme um Chris' Hals und kuschelte sich an ihn ran. Ob die zwei tatsächlich liiert sind oder es sich hierbei nur um einen Urlaubsflirt handelt, ist allerdings nicht bekannt.

Solche Turtelfotos von Chris sind ausgesprochen selten, denn er versucht, sein Privat- und Liebesleben stets aus der Öffentlichkeit rauszuhalten. Das machte eine seiner Ex-Liebeleien, Audrina Partridge (38), im Buzzfeed-Interview deutlich: "Er mochte es nicht, auszugehen und von den Paparazzi verfolgt zu werden – er war introvertiert und sehr auf seine Schauspielerei konzentriert."

Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Chris Pine bei dem Filmfestspielen von Venedig

Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de