Was Ernstes? Chris Pine erneut mit mysteriöser Frau gesehen

Chris Pine (44) wurde kürzlich erneut zusammen mit seiner mysteriösen Freundin in Los Angeles gesichtet. Kurz nach ihrer gemeinsamen Sommerreise nach Italien wurden die beiden am Samstag beim Abholen von Essen zum Mitnehmen beobachtet. Auf den Paparazzifotos, die Just Jared vorliegen, sieht man die zwei vor einem Laden – die namentlich nicht bekannte Frau trug dabei mehrere Tüten mit Köstlichkeiten, während sie und der Hollywoodstar in dasselbe Auto stiegen. Beide trugen legere Outfits und wirkten sehr vertraut miteinander.

Bereits vor einigen Wochen wurden Chris und seine Begleiterin in Italien gesehen, wo sie offenbar ein paar romantische Tage verbrachten und sich händchenhaltend zeigten. Es ist nun über ein Jahr her, dass die beiden erstmals miteinander in Verbindung gebracht wurden, und ihre Beziehung scheint sich zu festigen. Im August 2023 waren sie erstmals gemeinsam auf einer Reise nach Italien fotografiert worden, und seitdem wurden sie häufig bei Verabredungen und gemeinsamen Ausflügen in Los Angeles gesichtet.

Über die mysteriöse Frau an Chris' Seite ist bislang wenig bekannt. Laut der Promi-Klatschseite DeuxMoi soll es sich bei ihr um eine ehemalige Hostess handeln, die früher im beliebten Restaurant Saffy's in Los Angeles gearbeitet hat. Chris, bekannt durch Filme wie Star Trek, Wonder Woman und "Jack Ryan: Shadow Recruit", hält sein Privatleben eher aus der Öffentlichkeit heraus und wird selten mit festen Partnerinnen gesehen. Seine Fans zeigen sich begeistert über die Neuigkeiten und spekulieren eifrig über die Identität der unbekannten Frau.

Getty Images Chris Pine, März 2023 bei der "Dungeons And Dragons: Honor Among Thieves"-Premiere

Getty Images Chris Pine, September 2022

