Neue Flamme? Chris Pine händchenhaltend in Italien gesichtet

Chris Pine (44) hat offenbar eine neue Romanze am Laufen. Am Mittwoch wurde der Schauspieler in Portofino, Italien, Hand in Hand und offenbar in ein angeregtes Gespräch verwickelt, mit einer unbekannten Frau von Paparazzi abgelichtet, wie E! News berichtet. Während ihres gemeinsamen Ausflugs durch die dunklen Straßen trug der "Das gibt Ärger"-Star einen eleganten dunkelblauen Anzug mit einem zum Teil aufgeknöpften rosafarbenen Hemd darunter. Die Identität seiner Begleiterin, die eine dunkle Jacke über einem kurzen weißen Shirt trug, ist bislang nicht bekannt.

Sollte Chris seine unbekannte Begleitung in Zukunft als seine feste Partnerin vorstellen, wäre es seine erste öffentliche Beziehung seit der Trennung von Annabelle Wallis (40) im Jahr 2022. Damals berichteten mehrere Medien, dass das Paar nach vier Jahren Beziehung auseinandergegangen sei. Die beiden hatten ihre Liebe seit 2018 eher für sich gehalten und waren nur selten gemeinsam in der Öffentlichkeit erschienen. Details zu ihrer Beziehung hatten sie nie öffentlich gemacht.

Abseits seiner Liebesbeziehungen ist Chris Pine für seine vielfältigen Rollen in Hollywood bekannt. Zuletzt war er in den Filmen "Don't Worry Darling" und "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben" zu sehen. Vor seiner erfolgreichen Hollywoodkarriere war Chris einem Job als Kellner nachgegangen – den scheint er überhaupt nicht zu vermissen. "Werdet kein Kellner. Ich war Gastgeber in einem Restaurant und habe es gehasst. Ich hätte es nicht mehr hassen können", gab der 44-Jährige seinen Fans im Interview mit Business Insider an die Hand.

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis im November 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pine, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige