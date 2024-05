Chris Pine war bei seiner ersten Premiere total verängstigt

Chris Pine (43) ist mittlerweile ein alter Hase im Showbusiness. Bei seiner ersten Filmpremiere von "Plötzlich Prinzessin 2" sah das allerdings noch ganz anders aus: "Ich erinnere mich noch, dass wir für die Premiere nach Disneyland mussten. Ich wurde mit meinem Agenten in einer Stretchlimousine abgeholt und wir fuhren dorthin und ich war so nervös", verrät der Schauspieler gegenüber Entertainment Tonight bei der Premiere seines neuen Filmes "Poolman".

Der Star Trek-Darsteller erzählt weiter von seinen anfänglichen Schwierigkeiten mit der öffentlichen Aufmerksamkeit: "Ich meine, ich erinnere mich daran, dass ich Converse und eine graue Hose anhatte und einfach total verängstigt war. Diese ganze Erfahrung und die Leute, die schreien... daran muss man sich erst einmal gewöhnen." Auf die Nachricht, dass eventuell ein dritter Teil der "Plötzlich Prinzessin"-Reihe in den Startlöchern steht, reagiert Chris positiv. Der 43-Jährige würde gerne auch selbst wieder in die Rolle des Nicholas Devereaux schlüpfen: "Ja, ich bin hier! Ich bin dabei. Rufen Sie mich einfach an oder schicken Sie mir eine E-Mail."

Bei seinem neuesten Film "Poolman" ist der "Wonder Woman"-Star nicht nur als Schauspieler auf der Kinoleinwand zu sehen. Zum ersten Mal in seiner Karriere führt Chris selbst Regie und gibt Einblicke in die Entstehung des Films: "Wir haben den Film während der Pandemie geschrieben, also ging es viel um das Alleinsein. Ich weiß, wie es ist, sich allein zu fühlen – abgesehen von Covid – und dieses Gefühl, sich in seiner Haut unwohl zu fühlen, nach Liebe zu suchen und nicht wirklich zu wissen, wie man sie findet." Wann der Kinostart von "Poolman" in Deutschland sein soll, wurde noch nicht bekannt gegeben. Ab dem 10. Mai 2024 ist Chris Pine neben Stars wie Danny DeVito (79) auf den amerikanischen Kinoleinwänden zu sehen.

Getty Images Chris Pine und Anne Hathaway bei der Filmpremiere von "Plötzlich Prinzessin 2"

Getty Images Cast bei der Filmpremiere von "Poolman" in Los Angeles

