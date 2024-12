Offiziell? Chris Pine Händchen haltend mit Neuer gesichtet

Seit einigen Monaten halten sich hartnäckige Liebesgerüchte um Chris Pine (44). Bereits mehrfach wurde der Schauspieler in Begleitung einer mysteriösen Frau gesehen. Neue Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, könnten nun Licht ins Dunkel bringen. Bei einem entspannten Bummel durch die Straßen von New York City wurde die Star Trek-Bekanntheit händchenhaltend mit seiner weiblichen Begleitung gesichtet. Die Frau an Chris' Seite soll die 29-jährige Keana Sky Wenger sein. Wie das Newsportal wissen will, sollen die beiden bereits seit eineinhalb Jahren zusammen sein.

Chris und Keana wirken auf den Papparazzifotos sichtlich vertraut. Immer wieder gucken sich die beiden verliebt an. Auch angeregte Unterhaltungen und gemeinsames Lachen dürfen bei dem Spaziergang der beiden nicht fehlen. Chris trägt beim Schlendern durch die Metropole einen beigefarbenen Trenchcoat – und ist damit ähnlich wie seine weibliche Begleitung gekleidet. Nur mit dem kleinen, aber feinen Unterschied, dass sich die 29-Jährige einen dunkelblauen Mantel angezogen hat. Dennoch gibt das vermeintlich verliebte Paar ein stimmiges Bild ab.

Erstmals wurden Chris und Keana im September dieses Jahres gesichtet. Bei einem Bootsausflug in Portofino, Italien, wurden die beiden abgelichtet. Bevor der "Don't Worry Darling"-Star mit Keana anbandelte, führte er eine jahrelange Beziehung mit Annabelle Wallis (40). Ganze vier Jahre waren die beiden ein Paar, gaben dann allerdings im Jahr 2022 ihre Trennung bekannt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pine, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Annabelle Wallis in Cannes 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige