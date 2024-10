Bald alle durch? Auch diese zwei knutschen mit Bachelorette

Auch in Folge neun von Die Bachelorette geht Stella Stegmann (27) weiterhin auf Tuchfühlung. Dieses Mal stauben gleich zwei Kandidaten innige Zärtlichkeiten von der Rosenkavallierin ab. Emma bekommt eine Einladung zum Tantra-Yoga: Bei den intensiven Übungen kommen sich Stella und die Blondine schnell näher und werden von der Trainerin sogar aufgefordert, sich während einer Position zu küssen. Gesagt, getan – die beiden Frauen tauschen zum ersten Mal einen leidenschaftlichen Kuss aus. "Ich glaube, das war der besonderste erste Kuss, den ich jemals mit irgendjemanden hatte", schwärmt die Influencerin. Sie ist sich sicher: "Ich habe dafür die richtige Partnerin gewählt."

Zwischen den zwei Mädels bleibt es aber nicht beim Yoga-Kuss – während einer gemeinsamen Dusche knutschen sie weiter. “Ich finde Emma sexy und mag ihre Art total gerne. Man hat das Gefühl, dass es matcht”, findet der Realitystar. Und auch die fühlt sich sichtlich wohl in Stellas Nähe: "Ich fand es megaschön, etwas Nähe zu spüren. Das habe ich in den letzten Tagen ein bisschen vermisst. [...] Das Date hat sehr viel mit mir gemacht. Kleine Schmetterlinge sind da schon in meinem Bauch." Emma ist offensichtlich aber nicht die einzige mit Schmetterlingen im Bauch. Auch Ferry ist ganz hin und weg von der Bachelorette. In einem emotionalen Einzelgespräch nutzt er seine Chance. Auch zwischen dem Lockenkopf und der Beauty fällt der erste leidenschaftliche Kuss.

Obwohl Stella ihre Offenheit für Zärtlichkeiten von Anfang an deutlich gemacht hat, scheinen trotzdem nicht alle Kandidaten davon begeistert zu sein, wie viel in der aktuellen Staffel geknutscht wird. Vor allem, wenn man selbst noch keinen Kuss abbekommen hat. "Jeder kommt mit 'nem Kuss nach Hause, nur der Jan nicht. Was ist ein Kuss dann schon wert?" fragt sich Jan. Tatsächlich sind schon einige in den Genuss eines begehrten Kusses gekommen – vor allem Leila scheint bei der Bachelorette einen Eindruck hinterlassen zu haben. "Wir haben kusstechnisch gematcht", freut sich die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit nach der romantischen Pool-Knutscherei mit der Beauty.

Instagram / emmainflagranti Emma, "Die Bachelorette"-Kandidatin 2024

RTL / Klaudia Taday Ferry, "Die Bachelorette"-Kandidat 2024

