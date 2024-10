Keine TV-Pause: Lorraine Kelly dementiert Ruhestandsgerüchte

Die beliebte TV-Moderatorin Lorraine Kelly (64) feiert in diesem Jahr ihr 40-jähriges Jubiläum im Showgeschäft und zeigt keinerlei Anzeichen, sich zurückziehen zu wollen – trotz der Gerüchte, die über ein mögliches Ende ihrer Karriere kursieren. In einem Interview mit Hello! sagte Lorraine: "Ich habe immer gesagt, wenn der Tag kommt, an dem ich keine Lust mehr habe, zur Arbeit zu gehen, höre ich auf." Doch dieser Tag sei noch lange nicht in Sicht, fügte sie hinzu.

Seit 2010 moderiert die 64-Jährige ihre eigene Sendung "Lorraine" auf ITV, nachdem sie zuvor lange Jahre bei GMTV zu sehen war. Trotz ihres bevorstehenden 65. Geburtstags Ende November denke sie aber noch lange nicht ans Aufhören. "Ich habe dieses Gefühl noch nie gehabt, und ich glaube nicht, dass ich es jemals haben werde, weil jeder Tag anders ist", erklärte sie. In den letzten Jahren konnte Lorraine einige große Erfolge feiern. Sie hat nicht nur ein neues Buch veröffentlicht, sondern wurde auch stolze Großmutter der kleinen Billie. Außerdem wurde sie bei den diesjährigen BAFTA-Awards für ihren herausragenden Beitrag zum Fernsehen geehrt.

Anlässlich ihres Jubiläums wurde die Dokumentation "Lorraine Kelly: 40 unvergessliche Jahre" ausgestrahlt. In dieser zollen ihr Kollegen ihre Anerkennung. So beschreibt Piers Morgan (59) sie als eine Frau mit sanfter Ausstrahlung, die ihre journalistischen Fähigkeiten meisterhaft einsetzt. Susanna Reid (53) lobt Lorraine als "eine Wegbereiterin für Frauen" im Fernsehen. Auch Alison Hammond äußert sich anerkennend: "Sie hat definitiv den Weg für andere Moderatorinnen geebnet, besonders für solche wie mich mit unterschiedlichen Akzenten." Es wurde Lorraine einst gesagt, dass ihr schottischer Akzent sie daran hindern würde, im Fernsehen erfolgreich zu sein. Doch sie ließ sich nicht beirren und nutzt heute ihre Stimme, um sich für mehr Vielfalt und Chancengleichheit in den Medien einzusetzen.

Getty Images Lorraine Kelly, BAFTA-Award-Gewinnerin 2024

Getty Images Susanna Reid, UK-Moderatorin

