Williams Solo-Auftritt, Looks und Co.: So waren die BAFTAs!

Auch über die diesjährigen BAFTA Awards gibt es eine Menge zu erzählen. Am gestrigen Abend fand in London die wichtige Preisverleihung der britischen Filmindustrie statt. Auf dem roten Teppich tummelten sich in traumhaften Looks Megastars wie Margot Robbie (33), Lily Collins (34) oder Florence Pugh (28). Doch es wurde auch royal: Prinz William (41) lief ebenfalls über den Red Carpet – allerdings ohne seine Gattin Prinzessin Kate (42), die er in seiner Rede liebevoll erwähnte. Den Titel "Abräumer des Abends" holte sich Christopher Nolans (53) "Oppenheimer" – der Streifen sahnte sieben Trophäen ab! Alle Details bekommt ihr im Promiflash-Video!

