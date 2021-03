Kam Lorraine Kelly (61) der schwangeren Laura Whitmore etwa zuvor? Die britische Love Island-Moderatorin und ihr Mann Iain Stirling erwarten den ersten gemeinsamen Nachwuchs. Und obwohl die werdende Mama seit der Verkündung der Babynews ihren Fans regelmäßig Updates gibt, ist eine besondere Info noch ein wohlgehütetes Geheimnis: Bekommt sie einen Jungen oder ein Mädchen? Lorraine scheint es nun vor aller Welt ausgeplaudert zu haben...

Als Laura per Videocall in die Talkshow "Lorraine" zugeschaltet wurde, wollte sie eigentlich nur über ihr neues Buch "No One Can Change Your Life Except For You" vorstellen. Doch als die beiden Frauen so ins Gespräch kamen, passierte Lorraine der Fauxpas. Denn sie erklärte, dass die Schwangere in dem Buch wohl auch ihrer Tochter einige Ratschläge mit auf den Weg geben wolle. Sichtlich irritiert antwortete die 35-Jährige: "Ehm ja, also meinem Baby..."

Und natürlich blieb der Kommentar auch auf Twitter nicht unbemerkt. "Hat Lorraine gerade das Geschlecht von Laura Whitmores Baby live im TV bekannt gegeben?" oder "Ups, Laura bekommt ein Mädchen", schrieben die User. Was meint ihr: Erwartet Laura wirklich eine Tochter oder hat Lorraine das nur so dahergesagt? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore im Februar 2021

Anzeige

Getty Images Talkshow-Moderatorin Lorraine Kelly

Anzeige

Instagram / thewhitmore Laura Whitmore, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de