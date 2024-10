Kim Gloss bereut das Geheimhalten ihrer Tumor-OP vor Kindern

Vor rund anderthalb Jahren wurde bei DSDS-Bekanntheit Kim Gloss (32) ein gutartiger Tumor im Kopf entdeckt. Als dieser größer wurde, ließ sie ihn durch eine Operation entfernen – ohne dass ihre Kinder etwas davon erfahren haben. "Ich hab’s meinen großen Kindern verheimlicht. Ich habe gesagt, ich muss beruflich nach Köln, was vielleicht was am Vertrauen gemacht hat", verriet die Influencerin beim Paneltalk von "Yeswecancer", wie RTL berichtet. Diese Vorgehensweise bereut Kim heute zutiefst: "Ich würde sagen, ich hab’ einen Fehler gemacht!"

Ihre Entscheidung, die Krankheit für sich zu behalten, rührte von Erfahrungen, die sie in ihrer Kindheit gemacht hat. Denn auch Kims Mutter erkrankte vor 20 Jahren am gleichen Krebs – und hatte sie damals über jeden Schritt in der Therapie informiert. "Ich wusste, wann die OP ist. Mir wurde gesagt, man weiß nicht, wie Mama aufwacht, ob sie aufwacht. Und das hat mich so geprägt und mitgenommen und ich wollte das meinen Kindern nicht antun!", erklärte die 32-Jährige in dem Gespräch.

Mittlerweile ist Kim wieder gesund und genießt ihr Leben mit Ehemann Alexander Beliaikin und ihren Kindern umso mehr. Die Beauty hat zwei leibliche Kinder: Töchterchen Amelia aus ihrer Ex-Beziehung mit Rocco Stark (38) sowie die Kleine Golda, die der erste gemeinsame Nachwuchs mit ihrem Liebsten war. Auch Alexander brachte, genauso wie Kim, ein Kind aus seiner vorherigen Partnerschaft mit in die Ehe. Bald wird die Patchwork-Familie noch um ein weiteres Mitglied wachsen, denn Kim verriet erst kürzlich, dass sie zum dritten Mal schwanger ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Mann Alex, 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige