Neue Videoaufnahmen belasten Haftbefehl bei Bäckerei-Crash

Rapper Haftbefehl (38) sorgte Anfang des Jahres für Schlagzeilen: Mit zwei Begleitpersonen war er mit einem Audi Q8 in die Frontscheibe eines Baklava-Ladens gekracht. Nach dem Aufprall war der Rapper seelenruhig aus dem Wagen ausgestiegen und hatte den Unfallort in einem anderen Fahrzeug verlassen. Der ZDF-YouTube-Kanal "Die Spur" veröffentlichte nun ein Video, in dem der exakte Moment des Unfalls zu sehen ist.

Die Aufnahmen zeigen, wie der Wagen nur knapp eine Passantin verfehlt, die an der Bäckerei vorbeigeht. Glücklicherweise befanden sich zum Zeitpunkt des Unfalls weder Personal noch Kunden unmittelbar hinter der Frontscheibe. Ein Augenzeuge berichtete: "Der erste Gedanke war, ob jemand verletzt wurde. Dann sah ich, wie die Person ausstieg und völlig ruhig in ein anderes Auto stieg und wegfuhr. Später hörte ich Leute sagen: 'Das war doch Haftbefehl, der Rapper.'" In der Doku wird berichtet, dass Haftbefehl von Ermittlern verhört worden sei und erklärt habe, unter Medikamenteneinfluss gefahren zu sein.

Der Rapper, der in der Vergangenheit schon häufiger durch Skandale auffiel, schien zuletzt auf dem Weg der Besserung zu sein. Offenbar hat er seine Drogenphase hinter sich gelassen und sich wieder mehr seiner Familie und Karriere gewidmet. Ob der Musiker für seinen Bäckerei-Crash die Konsequenzen tragen muss, bleibt abzuwarten.

Joyn/Ramin Morady Rapper Haftbefehl in "Stichtag"

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Noah

