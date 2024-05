Untreu? Nina Anhan packt über ihre Ehe mit Haftbefehl aus!

Auch in der siebten Folge Kampf der Realitystars werden zwei neue Kandidaten an den Strand gespült: Der Berlin - Tag & Nacht-Darsteller Christoph Oberheide und Nina Anhan, die Frau von Haftbefehl (38), machen nun die Sala unsicher. Ihre Ehe mit dem berühmten Musiker erweckt das Interesse ihrer Mitstreiter: Prompt erkundigen sich die anderen Teilnehmer über die Partnerschaft der beiden. "Ich will jetzt nicht sagen, es läuft alles super und ich bin megahappy. So ist es nicht", stellt sie klar. "Wir führen keine normale Beziehung", erklärt Nina und ergänzt: "Da kann es auch mal sein, dass er abends geht, wenn er die Kinder schlafen gelegt hat und ein, zwei, drei, vier Tage später wiederkommt – auch mitten in der Nacht."

Lilo lobt daraufhin Ninas Vertrauen in ihren Mann: "Welche Frau sagt, wenn ein Mann nach drei Tagen wiederkommt: 'Das ist für mich vollkommen normal'? Da musst du ja ein Urvertrauen haben." "Du kannst das schönste Mädchen der Welt sein, dein Mann liebt dich über alles und trotzdem geht er fremd", deutet die Promi-Ehefrau an. "Ich habe so hier und da durchaus das Gefühl, dass Nina so ein bisschen Sorge hat, dass ihr Mann backstage wer weiß was macht", vermutet Isi Glück im Interview. Nina erzählt dann, dass sie ihren Mann nicht mehr auf Tour begleitet, aber weiß, dass auch Frauen in den Tourbus eingeladen werden. Daraufhin scheinen ihr Tränen in die Augen zu schießen: "Ich sage dir ehrlich, bis vor ein paar Jahren hätte ich die Hand für ihn ins Feuer gelegt. Ich habe gesagt: 'Dieser Mann, das ist der treueste Mann.' Bis dann so ein paar Sachen passiert sind, wo ich gesagt habe: 'Hm'. Aber ich habe keinen Beweis." Im Interview betont sie dann: "Ich würde Untreue niemals verzeihen."

Nina und ihr Liebster gehen mittlerweile seit 14 Jahren gemeinsam durchs Leben. Auf ihren Kanälen in den sozialen Medien fehlt von dem Rapper bereits seit einiger Zeit jede Spur. In einer früheren Fragerunde erklärte Nina, dass sie bald verraten werde, was mit ihr und Aykut, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, ist. In einem Interview mit RTL vor rund einem Jahr konnten die stolzen Eltern zumindest nicht genug voneinander bekommen. "Als wir uns kennengelernt haben, war er wirklich sehr süß. Wir waren zusammen in der Schweiz, und als ich morgens aufgewacht bin, hat er gesagt, dass er gefühlt die ganze Nacht am Bett stand und mich beobachtet hat. Und als dann morgens die Sonne reinkam und auf mein Gesicht schien, sei das der Moment gewesen, in dem er sich in mich verliebt hat", plauderte sie damals aus.

"Kampf der Realitystars", immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sind auch bei RTL+ verfügbar.

Instagram / haftbefehl Haftbefehl mit seiner Frau Nina

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Noah

