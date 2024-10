Nina Anhan verrät: So lernte sie Ehemann Haftbefehl kennen

Nina Anhan und ihr Ehemann Aykut Anhan, besser bekannt als Haftbefehl (38), sind seit 2016 verheiratet. Die beiden kennen sich allerdings schon deutlich länger. In einem aktuellen Interview mit Bild gab Nina nun neue Details zu ihrer ersten Begegnung mit dem Rapper preis. "2010 haben wir uns über Facebook kennengelernt. Auf seinem Profilbild waren drei Männer. Ich wusste nicht, mit wem ich schreibe. Alle drei waren eigentlich nicht mein Typ", erinnerte sich die Influencerin. Trotz Ninas fehlendem Interesse verabredeten sich die beiden. "Als er mich das erste Mal sah, war er wie in Hypnose. Zuerst fragte er mich, ob er mich umarmen darf. Dann machte er mir Komplimente für meine Augen", schilderte sie ihr erstes Treffen und ergänzte: "Ich hatte das Gefühl, wir kennen uns schon länger."

Nina habe dem "Chabos wissen wer der Babo ist"-Interpreten ihre Heimatstadt Stuttgart gezeigt, woraufhin sie ihre erste gemeinsame Nacht zusammen verbracht haben. "Am nächsten Morgen bin ich mit seinem T-Shirt nach Hause gegangen", verriet Nina weiter. Anschließend habe der gebürtige Offenbacher seine Herzensdame in die Schweiz eingeladen. "Wir kannten uns kaum. Da war ich 17", rief sich die Unternehmerin ins Gedächtnis und fügte hinzu: "Aber von da an waren wir zusammen. Bis heute. Mit ihm habe ich meine ganze Jugend verbracht."

Nina und der "069"-Interpret haben zwei gemeinsame Kinder. In den vergangenen Jahren durfte das Paar Sohnemann Noah und Töchterchen Aliyah auf der Welt begrüßen. Mittlerweile wohnt die kleine Familie sowohl in Deutschland als auch in ihrer zweiten Wahlheimat Dubai. "In Deutschland feiere ich viel, trinke auch viel Alkohol. In Dubai trinke ich gar nichts, mache komplett Detoxing", erklärte Hafti im März vergangenen Jahres gegenüber RTL. Auch Nina scheint mit der Entscheidung, ins Ausland zu ziehen, sehr glücklich zu sein und betonte im selben Gespräch: "Wir sind in Dubai viel mehr als Familie zusammen. Wir stehen zusammen auf, wir essen zusammen."

Instagram / ninaanhan Haftbefehl mit seiner Frau Nina und seinem Sohn Noah

Instagram / ninaanhan Nina Anhan im Dezember 2022

