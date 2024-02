In Bäckerei gerast? Gegen Haftbefehl soll ermittelt werden

Steckt er etwa in Schwierigkeiten? Vor wenigen Tagen kursierte ein Video im Netz, in dem ein Auto in eine Bäckerei krachte. Bei dem Mann am Steuer, der Fahrerflucht beging und den Tatort daraufhin verließ, soll es sich um den deutschen Rapper Haftbefehl (38) handeln. Nun gibt es weitere Hinweise, die den Verdachtsfall erhärten: Angeblich wurden DNA-Spuren von Haftbefehl im Wagen gefunden!

Das berichtet Bild. So soll der Musiker, nachdem Beweise zu seiner Person im Fahrzeug gefunden wurden, sogar als Hauptverdächtiger geführt werden. Der verursachte Schaden an der Bäckerei wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt und die Passanten und Besucher des Geschäfts in Hessen kamen mit einem Schrecken davon.

Bereits zuvor soll ein Augenzeuge behauptet haben, dass es sich bei dem Mann am Steuer um den 38-Jährigen handele. Dieser Verdacht soll nun auch mithilfe eines Überwachungsvideos überprüft werden, auf dem zu sehen ist, wie zwei Männer vom Unfallwagen in ein weiteres Auto stiegen und wegfuhren. Haftbefehl hat sich bisher nicht öffentlich zu den Anschuldigungen geäußert.

Haftbefehl in der Serie "Stichtag"

Haftbefehl, Rapper

Haftbefehl, Rapper

