Von Haftbefehl getrennt? Nina teilt kryptische Nachricht

Alles aus zwischen Rapper Haftbefehl (39) und seiner Ehefrau Nina Anhan? Das deutet die Influencerin jetzt in ihrer Instagram-Story an, nachdem bereits in den vergangenen Tagen Spekulationen über ein Beziehungsende kursiert waren. In einem ausführlichen Text richtet sich die zweifache Mutter an ihre Community: "Es wird gerade viel geredet, viel spekuliert und mir sogar geschrieben. Doch am Ende des Tages wissen nur wir beide, was wirklich in uns vorgeht. Ich trage schon länger einiges mit mir herum." Offenbar brodelt die Gerüchteküche gewaltig, doch die Stuttgarterin möchte sich davon nicht unter Druck setzen lassen. Nina bittet ihre Follower um Geduld und verspricht: "Wenn die Zeit reif ist, werde ich mein Herz öffnen und euch alles erzählen."

Die Nachricht kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem bei Fans von Haftbefehl ohnehin viele offene Fragen im Raum stehen. Immer wieder kursierten in jüngster Zeit Gerüchte über eine Ehekrise bei dem gebürtigen Offenbacher und seiner Liebsten – nun erneut befeuert durch ihr kryptisches Statement zu ihrer Beziehung mit dem Rapper, der 2013 mit "Chabos wissen wer der Babo ist" größere Bekanntheit erlangte. Für weitere Spekulationen sorgte in den vergangenen Wochen die Tatsache, dass sich das Paar kaum noch gemeinsam in der Öffentlichkeit zeigte. Trotz des aktuellen Gefühlschaos betont Nina in ihrer Story, dass sie sich in gewisser Weise gezwungen sieht, mit ihren Fans bald reinen Tisch zu machen: "Ich weiß, dass ich euch gegenüber in der Verantwortung stehe, ehrlich zu sein."

Bereits in der Show Kampf der Realitystars hatte Nina im vergangenen Jahr offen Einblicke in ihr ungewöhnliches Beziehungsleben gegeben. Während sie im Gespräch mit anderen Kandidaten einräumte, dass in ihrer Ehe nicht alles glattläuft, sprach sie auch über ihre Zweifel und Ängste – insbesondere im Hinblick auf das Thema Treue. Sie schilderte, dass Haftbefehl oft spät oder sogar erst nach Tagen nach Hause komme, was bei den Mitstreitern der Sendung für einiges Stirnrunzeln sorgte. Der offene Umgang mit den Schwierigkeiten, aber auch mit eigenen Unsicherheiten, hat Nina bei vielen Zuschauern Anerkennung eingebracht, sodass sie jetzt – im Falle einer Trennung – voraussichtlich auch mit viel Zuspruch rechnen kann.

Haftbefehl im Juni 2020

Nina Anhan, Kandidatin bei "Kampf der Realitystars"

