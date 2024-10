Footballstar Jay Cutler wegen Alkohol am Steuer verhaftet

Jay Cutler (41) wurde am Donnerstagabend in Tennessee in Polizeigewahrsam genommen. Die Gesetzeshüter hielten ihn wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss an und entdeckten dabei auch eine Waffe in seinem Fahrzeug. Laut TMZ wird dem ehemaligen Footballspieler auch die Nichteinhaltung der notwendigen Sorgfaltspflicht und ein Verstoß gegen das Einwilligungsgesetz vorgeworfen. Dem Nachrichtenportal liegt auch ein Foto seines Mugshots vor, auf dem Jay ziemlich resigniert in die Kamera blickt. Der Ex von Kristin Cavallari (37) wurde nach der Festnahme ins Williamson County Jail gebracht und nach Hinterlegung einer Kaution von umgerechnet 4.600 Euro noch am selben Abend freigelassen.

Seitdem der Ex-Athlet und Kristin ihre Trennung bekanntgaben, machte Jay schon das ein oder andere Mal mit Negativschlagzeilen auf sich aufmerksam. Zuletzt gab die The Hills-Darstellerin bekannt, dass er offenbar kein Sorgerecht mehr für die drei gemeinsamen Kinder habe. "Als ich letzten Herbst gedatet habe, hatte ich noch das geteilte Sorgerecht mit meinem Ex und ich hatte jede zweite Woche frei von meinen Kindern und das hat sich geändert", plauderte die Blondine in ihrem Podcast "Let's Be Honest" aus.

Drei Jahre nach der Trennung von Kristin fand der Quarterback eine neue Liebe. Im Oktober 2023 gab das frisch verliebte Paar sein Instagram-Debüt. Eine gewisse Samantha Robertson teilte damals ein süßes Pärchenbild, auf dem Jay und die Naturliebhaberin Arm in Arm posierten. Seitdem hielten sich die zwei Turteltauben mit gemeinsamen Schnappschüssen zurück, allerdings postete der 41-Jährige mehrfach Bilder, die seine Liebste beim Jagen zeigten.

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

Instagram / samanthajrobertson Jay Cutler und Samantha Robertson

