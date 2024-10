Hat Kristin Cavallari jetzt alleiniges Sorgerecht für Kids?

Kristin Cavallari (37) und ihr Ex-Mann Jay Cutler (41) haben drei gemeinsame Kinder. Seit ihrer Scheidung im Jahr 2020 haben sich die The Hills-Darstellerin und der NFL-Star das Sorgerecht geteilt. Doch wie sie in der neusten Folge ihres Podcasts "Let's Be Honest" andeutet, hat sich das wohl mittlerweile geändert. Während eines Gesprächs über ihr Dating-Leben erklärt die Beauty: "Ich habe im Moment kein Interesse daran, wieder in die Dating-Welt einzusteigen. Ich weiß auch nicht, wie viel Zeit ich für Dates habe. Als ich mich letzten Herbst verabredet habe, hatte ich noch das geteilte Sorgerecht mit meinem Ex und ich hatte jede zweite Woche frei von meinen Kindern und das hat sich geändert."

Weitere Informationen zu ihren aktuellen Umständen oder eine Erklärung dazu, warum sich die Sorgerechtsvereinbarung geändert hat, gibt Kristin nicht. Die US-amerikanische TV-Bekanntheit gibt aber zu verstehen, dass sie mit der Situation im Reinen sei. "Ich bin wirklich glücklich und zufrieden damit, dass sich mein Leben im Moment um meine Kinder und meine Arbeit dreht", betont sie und fügt hinzu: "Glück bedeutet für mich Frieden, und Frieden bedeutet für mich, dass ich mir mein Zuhause genau so einrichte, wie ich es möchte."

Das ist aktuell nicht die einzige Veränderung in Kristins Leben. Wie die Blondine kürzlich berichtete, hat sie sich von ihrem Partner Mark Estes getrennt. "Mark und ich haben uns getrennt. [...] Es ist schwer, weil ich mit Mark Schluss gemacht habe, weil ich einfach weiß, dass es langfristig nicht richtig ist", erklärte sie in ihrem Podcast. Der Influencer sei "der beste Freund", den sie "je hatte" gewesen, doch letztendlich habe ihr der Altersunterschied von 13 Jahren einen Strich durch die Rechnung gemacht.

Getty Images Kristin Cavallari im August 2024

Instagram / kristincavallari TV-Bekanntheit Kristin Cavallari und Social-Media-Star Mark Estes

