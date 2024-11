Jay Cutler und Samantha Robertson sollen sich verlobt haben

Es gibt romantische Neuigkeiten zum NFL-Star Jay Cutler (41) und seiner Partnerin Samantha Robertson. Wie mehrere dem Paar nahestehende Quellen gegenüber People bestätigt haben, werden die beiden den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung wagen. Dem Magazin zufolge haben sich die Turteltauben nämlich verlobt. Der ehemalige Quarterback der Chicago Bears und seine mögliche künftige Braut haben sich dazu allerdings noch nicht selbst öffentlich geäußert.

Besonders überraschend ist die Nachricht rund um eine Verlobung des Pärchens nicht. Die Gerüchteküche brodelt nämlich schon seit Anfang November, als die zweifache Mama mit einem luxuriösen Diamantring an ihrem Finger gesichtet wurde. Bei dem gemeinsamen Besuch der Premiere von "Yellowstone" Staffel 5, Teil 2, in New York funkelte der vermeintliche Verlobungsring auffällig, weshalb schon da erste Vermutungen zu den spannenden Liebesnews laut wurden.

Für die Verliebten wäre dies jeweils nicht die erste Ehe. Der Sportler war von 2013 bis 2020 mit Kristin Cavallari (37) verheiratet. Gemeinsam bekamen sie die Söhne Camden und Jaxon sowie Tochter Saylor. Seine jetzige Partnerin war hingegen mit dem Schauspieler Trace Ayala zusammen, mit dem sie zwei gemeinsame Töchter namens Sophia und River hat. Ihre Liebe zueinander machten Samantha und Jay schließlich im September 2023 mit einigen süßen Pärchenfotos auf Instagram publik.

Getty Images Jay Cutler und Samantha Robertson bei der Premiere von "Yellowstone", November 2024

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

