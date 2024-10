Kristin Cavallari äußert sich zu Jay Cutlers Alkoholfahrt

Kristin Cavallari (37), bekannt aus der US-amerikanischen Reality-TV-Serie The Hills, hat sich in ihrem Podcast "Let's Be Honest" zu der kürzlichen Festnahme ihres Ex-Mannes Jay Cutler (41) geäußert. Der frühere Profi-Footballspieler wurde am vergangenen Donnerstag in Tennessee wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss von der Polizei festgenommen. Kristin informiert ihre Zuhörer, dass die neueste Episode ihres Podcasts noch vor diesem Vorfall aufgezeichnet wurde und man dies beim Hören im Hinterkopf behalten solle. Die Schauspielerin betont: "Ich wünsche Jay natürlich nur das Beste, und ich hoffe, dass er die Hilfe bekommt, die er braucht."

Kristin und Jay waren neun Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: Ihre Söhne Camden (12) und Jaxon (10) sowie ihre Tochter Saylor (8). Das Paar trennte sich im Jahr 2020 und die Scheidung wurde zwei Jahre später offiziell vollzogen. Über die Gründe für das Ehe-Aus äußerten sich sowohl Kristin als auch Jay nicht öffentlich. Trotz der Trennung schienen sie insbesondere für ihre Kinder ein freundschaftliches Verhältnis zu pflegen. In Zusammenhang mit der Alkoholfahrt des 41-Jährigen verriet nun jedoch ein Insider gegenüber Daily Mail: "Kristin hat sich gut mit ihm verstanden, aber das jetzt ist einfach enttäuschend."

Während ihr Ex sich derzeit mit dem Gesetzgeber auseinandersetzen muss, scheint Schauspielerin, Model, Designerin und Reality-TV-Star Kristin ihr Leben voll im Griff zu haben. In Interviews betonte die 37-Jährige immer wieder, wie wichtig ihr die Balance zwischen ihren beruflichen Projekten und dem Familienleben ist. Seit der Trennung von Jay versucht sie, ihren Kindern ein stabiles Umfeld zu bieten und hält ihr Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob die Podcasterin also in der nächsten Folge von "Let's Be Honest" nochmal auf die Ereignisse rund um Jay eingehen wird, bleibt abzuwarten.

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im August 2022

