Drei Jahre nach Scheidung: Jay Cutler ist wieder vergeben!

Er ist wieder in festen Händen! Kristin Cavallari (36) und Jay Cutler (40) waren rund zehn Jahre lang gemeinsam durchs Leben gegangen und hatten in ihrer Ehe drei Kinder bekommen. Doch ihre Liebe war wohl nicht für die Ewigkeit bestimmt: 2020 gaben die The Hills-Darstellerin und der NFL-Star bekannt, dass sie sich scheiden lassen. Drei Jahre nach der Trennung hat Jay nun eine neue Frau an seiner Seite!

Ihre Beziehung machen Jay und seine neue Freundin Samantha Robertson jetzt mit ein paar Pärchenfotos auf Instagram publik. Ein Schnappschuss zeigt die beiden nebeneinander vor einem Sonnenuntergang – ganz vertraut kuschelt sich Sam an ihren Liebsten an und legt ihm die Hand auf die Schulter. Auf weiteren sind der Ex-Sportler und die Brünette bei einer Hochzeit von Freunden in Paris zu sehen.

Samantha war wie Jay zuvor bereits verheiratet. Sie trennte sich aber vor einiger Zeit von ihrem Ex-Mann Trace Ayala – ein enger Freund von Justin Timberlake (42). Mit ihm hat die Beauty laut The Messenger zwei Töchter: Die elfjährige Sophia und den neunjährigen River.

