Kristin Cavallari spricht über Trennung von Ex Jay Cutler

Kristin Cavallari (37) hat sich in der aktuellen Folge ihres Podcasts "Let's Be Honest" offen über das Ende ihrer Ehe mit dem ehemaligen NFL-Star Jay Cutler (41) geäußert. In der Episode, die kurz nach Jays Verhaftung wegen Trunkenheit am Steuer in Tennessee aufgezeichnet wurde, machte Kristin ein trauriges Geständnis. "Mein Herz war über Jahre gebrochen", erklärte sie und fügte hinzu, dass die Trennung zwar von ihr ausging, jedoch alles andere als einfach war.

Kristin und Jay wurden 2013 ein Paar, doch die Beziehung war von Anfang an von Höhen und Tiefen geprägt. Die offizielle Trennung erfolgte 2020, obwohl die Scheidung erst zwei Jahre später finalisiert wurde. Das Paar hat drei gemeinsame Kinder und Kristin betonte, dass die Beziehung zu ihrem Ex-Mann sich mittlerweile stark verbessert habe. So sehr, dass sie kürzlich gemeinsam bei einem Basketballspiel ihres Sohnes gesichtet wurden. Dies sei ein großer Schritt für die 37-Jährige, die sich nie hätte träumen lassen, dass sie eines Tages mit Jay friedlich koexistieren könne. "Wenn Jay und ich es schaffen, dann kann das jeder", betonte die Schauspielerin.

Nachdem Kristin nun die Wunden der Trennung von Jay geheilt hat, enthüllte sie in ihrem Podcast "Let's Be Honest" eine weitere herzzerreißende Nachricht: Die Beziehung zu Mark Estes sei Geschichte. Nachdem erste Gerüchte lautwurden, bestätigte sie vor rund drei Wochen endgültig das Liebes-Aus. "Mark und ich haben uns getrennt", gestand die Schauspielerin und ließ durchblicken, dass sie den Schlussstrich gezogen hätte. "Es ist schwer, weil ich mit Mark Schluss gemacht habe, weil ich einfach weiß, dass es langfristig nicht richtig ist", erklärte Kristin.

Getty Images Kristin Cavallari im August 2024

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und Mark Estes, 2024

