Kristin Cavallari bereut Ehe mit ihrem Ex Jay Cutler nicht

Kristin Cavallari (36) hegt keinen Groll! Die einstige The Hills-Darstellerin und NFL-Star Jay Cutler (40) hatten 2020 bekannt gegeben, dass sie sich scheiden lassen. Nach rund zehn gemeinsamen Jahren und ihren drei Kids Camden, Jaxon und Saylor war die Ehe in die Brüche gegangen. Nach der Trennung beschrieb die Schauspielerin ihre Beziehung als toxisch. Doch trotzdem ist Kristin dankbar für die Zeit mit Jay!

Im Podcast "Let’s Be Honest with Kristin Cavallari" wird die 36-Jährige gefragt, ob sie die Ehe mit dem Footballer bereue. "Nein, das tue ich nicht, denn so klischeehaft es auch ist, ich glaube wirklich, dass alles, was ich durchgemacht habe, mich zu dem gemacht hat, was ich bin", betont Kristin Cavallari. Sie sei total dankbar für die Ehe, in der sie viel gelernt habe und als Person gewachsen sei. Ihren drei Kindern würde sie aber trotzdem raten, sich mit einer Hochzeit mehr Zeit zu lassen und sich erst in ihren 30ern zu binden, weil man sich vorher noch "so sehr verändert".

Und wie sieht es aktuell in Kristins Liebesleben aus? Sie sei bereits auf einigen Dates gewesen, doch mit den Männern habe sie sich nichts Ernsteres vorstellen können. "Ich gehe mit bestimmten Typen aus und denke: 'Die sind toll', aber kann ich sie mir als Stiefvater vorstellen? Nein. Und das ist der größte Teil meines Lebens", verrät sie im Podcast.

Getty Images Kristin Cavallari, Schauspielerin

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler, März 2011

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Kindern

