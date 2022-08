"Toxisch": Kristin Cavallari spricht über Beziehung zu Jay!

Kristin Cavallari (35) gibt einen Einblick in ihre Ex-Beziehung! Im 2020 gaben die The Hills-Darstellerin und ihr Partner Jay Cutler (39) nach rund zehn gemeinsamen Jahren bekannt, dass sie in Zukunft getrennte Wege gehen wollen und ließen sich scheiden. Auch heute weiß die hübsche Blondine, dass die Trennung das Beste für die Eltern von drei gemeinsamen Kids war. In einem Interview verriet Kristin nun, wie sie heute auf die Beziehung zu ihrem Ex zurückblickt!

Im "Call Her Daddy"-Podcast sprach Kristin kürzlich über die Liebe zu Jay und verriet, dass die Trennung vom dem einstigen Footballspieler mehr als fällig gewesen sei. Der Grund: Die Liebe zwischen dem einstigen Traumpaar sei "toxisch" gewesen. Außerdem hätte die 35-Jährige damals jegliche Warnsignale ignoriert, als sie ihren Ex-Ehemann heiratete.

Seit ihrem Ehe-Aus stehen ihre gemeinsamen Kinder an allererster Stelle – weshalb Kristin und Jay sogar hin und wieder Familienausflüge und Unternehmungen mit ihren Sprösslingen planen. Gegenüber E! News erklärte der 39-Jährige im vergangenen Jahr deshalb in einem Interview, dass ihr Nachwuchs gut mit der Trennung der Eltern klarkomme.

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari im August 2022

Getty Images Kristin Cavallari und Jay Cutler

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari mit ihren Söhnen im Juli 2022

