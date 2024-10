Ganz der Papa? Riley Hawk teilt süßes Strampler-Pic vom Baby

Riley Hawk, der Sohn der Skateboard-Legende Tony Hawk (55), und Frances Bean (32), die Tochter der verstorbenen Musikikone Kurt Cobain (✝27), haben vor kurzem ihren ersten Nachwuchs begrüßt. Am 17. September 2024 erblickte ihr Sohn, Ronin Walker Cobain Hawk, das Licht der Welt. Riley teilte in seiner Instagram-Story jetzt ein entzückendes Foto des Neugeborenen, auf dem Baby Ronin in einem blauen Strampler mit dem Logo von Baker Skateboards zu sehen ist. Zwar ist das Gesichtchen nicht zu erkennen, dafür die Ärmchen und Beinchen des kleinen Wonneproppens.

Die Geburt des kleinen Ronin wurde bereits Ende September von den frischgebackenen Eltern mit einer Serie berührender Schwarz-Weiß-Fotos verkündet. Diese zuckersüßen Momente mit ihrem Erstgeborenen ließen nicht nur die Herzen ihrer Fans höherschlagen, auch der stolze Großvater Tony hinterließ einen Kommentar unter Frances' Post und feixte: "Mein Lieblingsenkel!" In einem Interview in der Sendung "My Generation" von NBC berichtete Tony übrigens über seine erste Begegnung mit dem Vater seiner Schwiegertochter und der Musik seiner Band Nirvana. Was damals noch niemand ahnte: Jahre später sollte der Skateboarder durch die Verbindung seiner Familie mit der von Kurt eine persönliche Beziehung aufbauen.

Frances Bean wuchs unter dem Einfluss zweier legendärer Persönlichkeiten auf. Ihre Mutter, Courtney Love (60), ist ebenfalls eine bekannte Musikerin. Die 32-Jährige hat sich jedoch oft erfolgreich darum bemüht, ihre eigene Identität jenseits des erdrückenden Erbes ihrer Eltern zu finden. Riley hingegen tritt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters als professioneller Skateboarder. Die jungen Eltern sind bereits seit einiger Zeit ein Paar und teilen nicht nur ihre Liebe füreinander, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft für Musik und Skateboarding.

Instagram / rileyhawk Riley Hawks Instagram-Story zu seinem Sohn Ronin, Oktober 2024

Instagram / rileyhawk Riley Hawk und seine Frau Frances Bean Cobain auf einem Instagram Bild

