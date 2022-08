Am Geburtstag: Frances Bean Cobain bezweifelte 30 zu werden!

Frances Bean (30) blickt auf turbulente Jahre zurück! Das Model ist die Tochter von Rocklegende Kurt Cobain (✝27) und der Sängerin Courtney Love (58). Obwohl sie dank ihrer berühmten Eltern schon früh in der Öffentlichkeit stand, ist sie ihren eigenen Weg gegangen und hat sich einen Namen als Künstlerin gemacht. Dennoch sind die letzten Jahre wohl eine sehr aufreibende Zeit gewesen. Zu ihrem 30. Geburtstag blickte Frances jetzt auf die Vergangenheit zurück – und stellte fest, dass sie früher nicht geglaubt hatte, dieses Alter zu erreichen!

"Ich habe es geschafft! Ehrlich gesagt, die 20-jährige Frances hat nicht geglaubt, dass das passieren würde", schrieb Frances in einem emotionalen Instagram-Post. Zu der Zeit sei sie von einem "Gefühl der Selbstverachtung" erfüllt gewesen, dem sie sich zu sehr hingegeben habe. Sie hätte sich vor allem durch Unsicherheit und seelische Schmerzen leiten lassen. Außerdem schrieb sie von einer Erfahrung in einem Flugzeug, bei dem sie dem Tod nahegekommen sei. Dieses Erlebnis habe sie dazu gebracht, ihr Leben neu zu überdenken: "Ich bin froh, dass ich mich geirrt habe und einen Weg gefunden habe, meinen Schmerz in Wissen zu verwandeln", reflektierte sie ihre Vergangenheit.

Mittlerweile scheint Frances es also geschafft zu haben, ihre Erfahrungen zu verarbeiten und sich besser zu fühlen. Ein Grund dafür könnte auch ihre neue Liebe sein, denn das Model ist seit einigen Monaten glücklich mit Riley Hawk liiert, dem Sohn von Skater Tony Hawk (53).

Anzeige

ActionPress Kurt Cobain, Frances Bean und Courtney Love

Anzeige

Getty Images Frances Bean Cobain bei einer Fashionshow in New York im Oktober 2018

Anzeige

Instagram / thespacewitch Frances Bean Cobain und ihr Freund Riley Hawk

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de