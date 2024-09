Sebastian Klaus und seine Freundin wollen zusammenziehen

Sebastian Klaus (36) und seine neue Freundin Jenny wollen den nächsten Schritt wagen! Der einstige Bachelor fand erst nach der TV-Show seine große Liebe in der Content Creatorin. Derzeit führen die beiden allerdings noch eine Fernbeziehung – er wohnt in Hamburg und sie in Köln. Das soll sich aber bald ändern! "Wir sind aktuell auf Wohnungssuche. Die Feuerprobe, zusammenzuleben, läuft jetzt seit zwei Monaten – und die läuft verdammt gut", erklärt das Paar auf Instagram. Derzeit haben sie noch zwei Haushalte, aber verbringen die Zeit immer in einem der beiden.

Tatsächlich haben Sebastian und Jenny sich auch schon für einen Wohnort entschieden: Hamburg! "Ich bekomme jetzt schon Bauchkribbeln, wenn ich das schreibe. Das wird ein riesiger Schritt für mich, aber ich freue mich unfassbar auf dieses neue Kapitel. Wir sind schon fleißig auf der Suche", erklärt Jenny weiter. Bislang haben die beiden bei der Wohnungssuche aber noch kein Glück gehabt.

Die erste Zeit ihrer Kennenlernphase mussten Sebastian und Jenny noch geheim halten, da sie damit nicht sofort an die Öffentlichkeit gehen wollten. Seit Anfang August zeigen sie aber ganz ungeniert ihre Liebe im Netz und teilen reichlich Pärchencontent wie Turtelvideos oder gemeinsame Ausflüge auf ihren Social-Media-Profilen.

Instagram / jenny.kppr TV-Star Sebastian Klaus und Influencerin jenny.kpr

Getty Images Sebastian Klaus, "Die Bachelors"-Bekanntheit

