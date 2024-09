Fernbeziehung ade: Dennis Gries und Katja ziehen zusammen

Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29) wagen endlich den nächsten Schritt! Das Bachelor-Traumpaar ist seit dem Finale der vergangenen Staffel ein glückliches Paar. Die beiden führten allerdings eine Fernbeziehung zwischen dem Allgäu und Düsseldorf. Das hat nun ein Ende, wie der Fitnesstrainer auf Instagram teilt: "Wir ziehen zusammen! Manchmal entwickeln sich Dinge schneller als erwartet. Die letzten Wochen haben uns das Thema Fernbeziehung und Wohnort viele Nerven gekostet." In dem dazugehörigen Video zeigen Katja und Dennis schon einen kleinen Einblick in die gemeinsame Wohnung.

In den vergangenen Wochen und Monaten hat das TV-Paar immer wieder ehrliche Einblicke in die Fernbeziehung und deren Hürden gezeigt. Katja hat lange gehadert, ihr Stadtleben gegen die Landidylle aufzugeben. "Für Katja ist es ein großer Schritt und ich bin ihr unglaublich dankbar, dass sie bereit ist, es mit mir im Allgäu zu versuchen. Ich gehe aus meiner Wohnung raus und wir beide starten einen Neuanfang in unserer gemeinsamen Traumwohnung", erklärt Dennis ihr Vorhaben.

Trotz der weiten Entfernung haben sich Dennis und Katja allerdings regelmäßig gesehen und sich gegenseitig an ihren Wohnorten besucht. "Wir verbringen so viel Zeit zusammen, dass ich's fast gar nicht als eine Fernbeziehung betiteln würde", gab Dennis einst in einem Interview mit RTL zu.

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries

Instagram / dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im Juni 2024

