So reagiert Giulia Siegel auf Flirtoffensive von Fußballern

Einmal im Leben von einem erfolgreichen Fußballprofi angeschrieben werden – träumt davon nicht jede Frau? Jedenfalls nicht Giulia Siegel (49). Im RTL-Interview verrät die DJane, dass sie zwar schon zahlreiche solcher Nachrichten bekommen habe, diese bei ihr jedoch nicht ziehen: "Also, was ich für Nachrichten von Fußballern bekommen habe in meinem ganzen Leben, das ist der Wahnsinn. Ich antworte eigentlich immer dasselbe: 'Sorry, ich bin kein Teenie-Fi**er!'"

Nach eigenen Angaben sei Giulia schon von 40 bis 50 Fußballern angeschrieben worden – darunter auch internationale Stars. Das sei nicht verwunderlich, denn: "Fußballer steigen Frauen ja immer hinterher – das wissen wir ja heutzutage. Es gibt ja Instagram und Facebook." Ein Date sei dabei jedoch nie zustande gekommen. Das habe auch einen bestimmten Grund, wie die 49-Jährige in dem Interview erklärt: "Das sind tolle, hübsche, junge Frauen, die durch einen Fußballer bekannt werden. Aber Frauen, die im Leben stehen, die was zu sagen haben, einen Job haben, davon kenne ich keine, die dann plötzlich mit einem Fußballer liiert war."

Allerdings räumt Giulia ein, dass sie unter keinen Umständen Frauen verurteilt, die sich auf Profifußballer einlassen. Für sie käme eine solche Liaison aber nicht infrage: "Also jetzt mir einen Fußballer anzulachen – nee. Wenn ich ein junges Mädel bin und sage, ich habe Bock auf Medien und Presse, dann lache ich mir gerne einen Fußballer an. Aber jemand, der schon im Leben steht, der kann, glaube ich, mit Fußballern nicht so viel anfangen."

Getty Images Giulia Siegel, DJane

Getty Images Giulia Siegel im Oktober 2023

