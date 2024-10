Trisha Yearwood hält trotz Missbrauchsvorwurf zu ihrem Mann

Die beiden US-amerikanischen Countrysänger Trisha Yearwood (60) und Garth Brooks (62) stehen vor einer schweren Prüfung in ihrer fast zwanzigjährigen Ehe. Vor kurzem wurde Garth von seiner ehemaligen Friseurin angeklagt, sie 2019 in einem Hotelzimmer vergewaltigt zu haben. Die Anschuldigungen erschüttern die Öffentlichkeit und belasten die Beziehung des Paares. "Es ist herzzerreißend für Trisha. Sie hätte nie mit so etwas gerechnet", verriet ein Insider laut OK!. Obwohl die Situation äußerst belastend ist, steht die 60-Jährige bisher fest an der Seite ihres Mannes und unterstützt ihn in diesen schwierigen Zeiten.

Garth, bekannt für Hits wie "The Dance", beteuert seine Unschuld und spricht von Erpressungsversuchen. Er schildert, dass er in den letzten Monaten zahlreichen Drohungen ausgesetzt war. "Es war, als würde man mir eine geladene Waffe ins Gesicht halten", berichtet er und weist die Vorwürfe entschieden zurück. Für ihn bedeute das Bezahlen von Schweigegeld ein Geständnis für Taten, die er niemals begangen habe. Nach einem seiner Auftritte in Las Vegas bedankte er sich auf Instagram bei seinen Fans mit den Worten: "Wenn ich diesen Abend jemals gebraucht habe, dann heute."

Die Country-Stars, die seit 2005 glücklich verheiratet sind, haben bereits einige Höhen und Tiefen in ihrer Beziehung überwunden. Die Beiden sind bekannt für ihre enge Verbindung und gemeinsame Auftritte. Ihre besondere Zuneigung zueinander wird immer wieder spürbar, wenn sie in der Öffentlichkeit auftreten. Trisha hat oft in Interviews über Garth geschwärmt und betont, wie wichtig er in ihrem Leben sei.

Getty Images Garth Brooks mit seiner Frau Trisha in Nashville, August 2024

Getty Images Trisha Yearwood bei den CMT Music Awards 2024

