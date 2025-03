Garth Brooks unterstützt Trisha bei Walk-of-Fame-Ehrung

Am Montag wurde Trisha Yearwood (60) eine besondere Ehre zuteil: Die Countrysängerin wurde mit einem Stern auf dem berühmten Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet. An ihrer Seite befand sich ihr Ehemann und ebenfalls erfolgreicher Countrymusiker Garth Brooks (63), der die Zeremonie sichtlich emotional erlebte. Trisha würdigte in ihrer Dankesrede Garths Unterstützung mit rührenden Worten. "Niemand wünscht sich das mehr für mich als du. Ich weiß es zu schätzen, dass du mich unterstützt", sagte die 60-Jährige, wie unter anderem People berichtet, in Richtung ihres Mannes. Während sie sprach, konnte Garth seine Tränen nicht mehr zurückhalten.

Neben Garth, der Trisha bei diesem Karrierehöhepunkt begleitete, waren auch weitere Größen der Countrymusik wie Reba McEntire und Carly Pearce (34) anwesend, die in ihren Reden Trishas Einfluss auf die Musikbranche würdigten. Während Trisha selbst ihren Stern bewunderte und stolz neben der Plakette posierte, betonten die Gäste ihren besonderen Stellenwert in der Branche. Garth selbst hielt zwar keine Rede, doch seine Tränen und Gesten sprachen für sich. Bereits letztes Jahr hatte er voller Stolz ihre Ehrung bei den ACM Honors mit den Worten kommentiert: "Sie ist einfach eine Ikone."

Für das Paar, das seit fast zwei Jahrzehnten verheiratet ist, ist dieser Moment wohl eine willkommene positive Abwechslung nach den schwierigen Monaten, die durch belastende Schlagzeilen geprägt waren. Garth steht aktuell im Fokus von schweren Anschuldigungen, die er energisch abstreitet. Trisha hat ihm in der Vergangenheit immer wieder den Rücken gestärkt und in Interviews betont, wie stark ihre Verbindung sei. Ihre Auftritte als Paar zeigen ihre gegenseitige Unterstützung – ein Fundament, das anscheinend auch in turbulenten Zeiten nicht zu zerbrechen droht.

Getty Images Trisha Yearwood im März 2025

Getty Images Reba McEntire, Trisha Yearwood und Carly Pearce

