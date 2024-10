Der "Baywatch"-Star Michael Newman verstirbt mit 67 Jahren

Die Fans von Baywatch müssen Abschied nehmen: Darsteller Michael Newman verstarb heute im Alter von 67 Jahren. Wie ein Bekannter des Schauspielers gegenüber People enthüllt, starb der US-Amerikaner durch Herzkomplikationen. "Ich konnte Michael das letzte Mal sehen, als er bei Bewusstsein war, und er sah mich an und sagte in typischer Mike-Manier: 'Du kommst gerade noch rechtzeitig", erinnert der Freund sich an die letzten Momente des Seriendarstellers. Michael sei umgeben von seiner Familie und seinen Freunden verstorben.

Der ausgebildete Rettungsschwimmer soll in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen gekämpft haben. Vor einigen Jahren machte er unter anderem seine Parkinson-Erkrankung öffentlich und sprach offen über seine Leben mit der Krankheit. In einem älteren Interview mit dem Magazin erklärte Michael: "Diese unheilbare Krankheit hat mir viel Zeit zum Nachdenken gegeben, was ich vielleicht nicht wollte, aber sie hat mir Weisheit gebracht." Er engagierte sich auch in der Michael J. Fox Foundation, um Gelder für die Parkinson-Forschung zu sammeln.

Den "Baywatch"-Fans wird Michael vor allem als Newmie bekannt sein. Als dieser trat er in rund 150 Episoden auf. Er war tatsächlich das einzige Mitglied im Cast, das nicht nur einen Rettungsschwimmer spielte, sondern auch im echten Leben einer war. Neben seiner Rolle in der Serie übte er weiter seinem Hauptberuf als Berufsfeuerwehrmann aus. Außerhalb seiner Zeit am Set verbrachte Michael seine Tage auf der Feuerwache. Nach dem Ende der Serie 2001 ging er diesem Job noch rund 25 Jahre nach, bevor er sich in den Ruhestand begab. Auf den Bildschirmen sah man Michael nur noch selten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Donna D'Errico, Michael Newman und Traci Bingham, "Baywatch"-Stars

Anzeige Anzeige

Getty Images "Baywatch"-Darsteller von 1997

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige