David Hasselhoff teilt bewegende Hommage an Michael Newman

Nach der traurigen Nachricht über den Tod von Baywatch-Star Michael Newman meldet sich sein Filmkollege David Hasselhoff (72) zu Wort. Auf Instagram teilt der Schauspieler ein Foto von sich und seinem Co-Star und schreibt dazu eine rührende Hommage an den Rettungsschwimmer: "Newman war ein Krieger. Er hat mir buchstäblich viermal das Leben gerettet. [...] Was für ein erstaunlicher Mann. Er hatte nie Angst vor dem Wasser. [...] Wir werden ihn alle vermissen."

In seinen Auftritten in knapp 150 Episoden der Kultserie war Michael tatsächlich der einzige der "Baywatch"-Crew, dessen Beruf eigentlich nicht die Schauspielerei, sondern das Retten von Leben im Wasser war. Während seine Kollegen einiges von seiner Expertise als Rettungsschwimmer lernen konnten, bekam er von den Profis vor der Kamera die Unterstützung. "Ich erinnere mich, dass ich in ein paar Folgen die Regie geführt habe und er war wirklich gut. Er wurde ein großartiger Schauspieler", erinnert sich David an die gemeinsame Zeit am Set.

Anfang dieser Woche verbreitete sich die Nachricht über den Tod des US-Amerikaners. Im Alter von 67 Jahren erlag er den Folgen von Komplikationen mit dem Herzen. Er kämpfte bereits in der Vergangenheit mit gesundheitlichen Problemen – vor einigen Jahren machte der Seriendarsteller und Berufsfeuerwehrmann unter anderem seine Parkinson-Erkrankung öffentlich. Seine humorvolle Art soll Michael jedoch niemals verloren haben. Das berichtete auch ein Freund gegenüber People: "Ich konnte Michael das letzte Mal sehen, als er bei Bewusstsein war, und er sah mich an und sagte in einer typischen Mike-Manier: 'Du kommst gerade noch rechtzeitig.'"

Getty Images David Hasselhoff bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf im November 2022

Getty Images Donna D'Errico, Michael Newman und Traci Bingham, "Baywatch"-Stars