Diese beiden gab es definitiv noch nie zusammen zu sehen! Shindy (31) setzt in seinen Musikvideos immer mal wieder auf prominente Unterstützung. Nachdem bereits GZSZ-Star Wolfgang Bahro (59) als strenger Familienvater in einem Video des Rappers zu sehen war, hüpft in seinem neuen Clip zum Song "Tiffany" nun eine bekannte Promi-Lady durchs Bild: Verona Pooth (51)! Dabei zeigt die zweifache Mutter, dass sie noch immer supersexy ist.

"Mein Name ist Verona Pooth und ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 'Relevant'" – so beginnt das Video des Musikers. Verona kündigt als Moderatorin einen Beitrag über Michael Schindler, wie Shindy mit bürgerlichem Namen heißt, an. Als die ersten Töne des Songs einsetzen, ist sie dann immer wieder mit anderen Frauen als Background-Tänzerin zu sehen. In einem tief ausgeschnittenen, roten Kleid tanzt die 51-Jährige neben dem Hip-Hop-Star und bewegt ihre Lippen zur Liedzeile: "Darf ein junger Mann kein Geld mehr verdienen?"

Shindy selbst scheint mit seiner Wahl mehr als zufrieden zu sein. Auf Instagram veröffentlichte er zwei Fotos von sich und Verona, die während des Videodrehs entstanden, und versah sie mit einem Kuss-Emoji. Auch Shindys Fans feiern die Kombi: Sie likten den Beitrag bereits über 200.00 Mal. Wie gefällt euch Verona in Shindys Video? Stimmt ab.

Actionpress/ Sebastian Gabsch / Future Image Verona Pooth, Dezember 2019

Instagram / shindy Rapper Shindy

Getty Images Verona Pooth, Mai 2019

