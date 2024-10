Konkurrenz? "Bachelorette"-Martin blendet Mitkandidaten aus

Das Knistern zwischen der Bachelorette Stella Stegmann (27) und Martin Michelius wird immer lauter. Der Unternehmer scheint sich seiner Sache schon ziemlich sicher zu sein – und scheut sich auch nicht, selbst vor seinen Mitkandidaten Zärtlichkeiten mit ihr auszutauschen. Will er seinen Kontrahenten damit vielleicht etwas beweisen? Ganz im Gegenteil! "Um die anderen Teilnehmer mache ich mir keinen Kopf. Ich blende sie komplett aus", versichert er im Gespräch mit Promiflash.

Dass er Stella vor allen anderen am Hals geküsst hat, habe rein gar nichts mit den anderen Kandidaten zu tun gehabt. "Wir fühlen uns zueinander hingezogen und haben uns in den vergangenen Wochen immer besser und näher kennengelernt. Solche Zärtlichkeiten gehören einfach dazu", erklärt er Promiflash. Inzwischen sind nicht mehr viele Kandidaten im Rennen um das Herz der Influencerin dabei. Von dem Konkurrenzdruck lässt Martin sich jedoch nicht aus der Ruhe bringen. "Ich mache mir über so etwas keine Gedanken", betont er.

Dass sich die beiden zueinander hingezogen fühlen, wurde auch bei ihrem Einzeldate mehr als deutlich. Martin und Stella gingen bei einem gemeinsamen Bad auf Tuchfühlung. Dabei wurde geflirtet, gekuschelt und auch geknutscht. Eins ist sicher: Mit seiner offensiven Art kommt Martin bei Stella gut an. Sie möchte den Singlemann weiter kennenlernen, weshalb sie ihm in Folge zehn eine Rose und damit das Ticket für die Home-Dates überreicht. Neben Martin wird die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit auch Leila und Devin Dayan in Deutschland wiedersehen – Stellas Entscheidung für einen letzten Kandidaten, der mit in die nächste Runde darf, steht noch aus.

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette"

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Realitystar

