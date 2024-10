Heißes Date: Bachelorette Stella und Martin baden zusammen

In Folge zehn von Die Bachelorette macht Martin Michelius noch einmal einen Riesenschritt nach vorne. Stella Stegmann (27) wählt den Fitness-Unternehmer für ein intimes Date aus, bei dem die beiden in einer Badewanne turteln. Der intensive Körperkontakt geht an dem Bayer nicht spurlos vorbei. "Das ist ein schönes Gefühl. Ich habe schon gespürt, dass sich da was bei mir regt", erzählt der Muskelprotz in einem Einzelinterview mit einem breiten Grinsen auf dem Gesicht, geht aber nicht weiter ins Detail.

Die Rosenkavalierin macht kein Geheimnis daraus, dass sie Gefühle für den Influencer entwickelt. "Martin ist bei mir noch einmal nach oben geschossen", schwärmt sie nach dem Date. Allerdings hat der Single-Mann Probleme damit, sich emotional angreifbar zu machen. Bei einer anschließenden Pool-Party in der Kandidatenvilla gibt er Stella gegenüber zu, dass er sich seiner Gefühle nicht sicher sei. "Bei mir dauert das immer länger", erklärt er. Die Too Hot To Handle: Germany-Bekanntheit scheint davon ziemlich mitgenommen zu sein und vergießt im Interviewbereich ein paar Tränen.

In der Nacht der Rosen sind dann alle Zweifel vergessen: Stella entscheidet sich, Martin mit auf die Home-Dates nach Deutschland zu nehmen. Außerdem werden Leila und Devin Dayan die Familie der 27-Jährigen kennenlernen. Einen weiteren Platz kann das Model noch an die übrigen Kandidaten vergeben. Ob Ferry, Akosua, Eric, Emma oder Jan eine Runde weiterkommen, entscheidet sich allerdings erst in der nächsten Folge.

Anzeige Anzeige

RTL Stella Stegmann und Martin Michelius bei "Die Bachelorette"

Anzeige Anzeige

RTL "Die Bachelorette"-Kandidaten mit Bachelorette Stella Stegmann im Jahr 2024

Anzeige Anzeige